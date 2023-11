Dajte si pozor pri dnešnom Black Friday nakupovaní: Vďaka týmto radám rozpoznáte falošný web či podvod do 10 sekúnd

Je stresujúce nakúpiť darčeky, dekorácie a všetko ostatné, čo by sa vám na Vianoce mohlo zísť. Život nám v tomto mnohokrát uľahčujú eshopy. Pri online nákupoch by sme ale mali byť extrémne obozretní. Pre podvodníkov je to totiž ideálny čas pokúsiť sa obrať ľudí o úspory.

V článku sa dozviete aj: aká je najdôležitejšia zásada online nakupovania;

čo radia banky;

čo môžete urobiť v prípade, ak máte podozrenie, že ste sa stali obeťou podvodu;

čo vám môže hroziť počas Black Friday.

Pozor na nákupy cez sociálne siete a bazáre

Prvou zásadou online bezpečnosti je ochrana osobných údajov. Na tento fakt upozorňuje aj Národná banka Slovenska a varuje, aby ste svoje heslá, PIN kódy a iné citlivé údaje neposkytovali nikomu písomne, osobne ani telefonicky. Mali by sme myslieť aj na to, že ak niečo vyzerá príliš výhodne, väčšinou to tak v skutočnosti nie je.

Najčastejšie sa podľa NBS môžeme stretnúť s 3 typmi podvodov. V rámci jedného z nich záujemca pošle predávajúcemu peniaze, no tovaru sa nikdy nedočká. Ako informuje SITA, zvyčajne ide o menšie sumy a s takýmto podvodom sa môžete stretnúť najmä v prípadoch, ak nakupujete od ľudí cez sociálne siete alebo prostredníctvom online bazárov.

Prešovská polícia v stredu (22. 11.) upozornila na prípad, kedy si muž chcel po zhliadnutí inzerátu kúpiť značkový telefón. Predávajúci sa s kupujúcim prostredníctvom e-mailovej komunikácie dohodol, že tovar bude zaslaný na dobierku. 26-ročný muž na pošte pri preberaní zásielky zaplatil dohodnutú sumu 270 eur. Čakalo ho ale nemilé prekvapenie. Po otvorení balíka zistil, že namiesto mobilného telefónu je v ňom fľaša s čistiacim prostriedkom. V takomto prípade ide o trestný čin.

Nenechajte sa oklamať

Ďalšou často sa vyskytujúcou možnosťou sú podvodné e-shopy a Slovákov neraz oklamú aj tzv. phishingové maily. Tie sa tvária ako relevantné e-maily od obchodov, no v skutočnosti sa snažia získať vaše údaje k online bankovníctvu alebo z platobných kariet.

Na najrôznejšie podvody, vrátane phishingu, upozorňuje na svojom webe aj Slovenská pošta. Odosielateľ používa zdeformované logo Slovenskej pošty a od adresátov pýta poplatok za doručenie zásielky. Ich odosielateľom ale nie je Slovenská pošta a na takéto e-maily je najlepšie nereagovať.

Na podvody upozorňujú aj banky, medzi nimi napríklad Slovenská sporiteľňa, VUB či Tatra banka. Slovenská sporiteľňa spísala najčastejšie sa vyskytujúce podvody a upozorňuje napríklad na to, ak od vás cudzia osoba žiada SMS kód alebo potvrdenie platby cez mToken. Za žiadnych okolností takéto informácie neposkytujte. Ak vám príde e-mail s odkazom, kde od vás žiadajú údaje z platobnej karty, zbystrite pozornosť. Vždy skontrolujte adresu odkazu, pôvod e-mailu (odosielateľa), prípadne kontaktujte priamo spoločnosť, od ktorej bol e-mail doručený. Treba si dávať pozor aj na to, že vo falošných e-mailoch sú často aj falošné telefonické kontakty na firmu.

Ako nenaletieť pri nakupovaní počas Black Friday?

Web Touchit začiatkom roka upozornil aj na podvodné e-maily imitujúce Packetu. V e-maile sa dozviete, že vám doručovacia spoločnosť drží zásielku a aby ste si ju mohli vyzdvihnúť, musíte sa preklikať k formuláru, do ktorého máte zadať údaje zo svojej platobnej karty. Navyše, ak natrafíte na gramatické a štylistické chyby, je to jasné, zvyčajne je to podvod. Podvodníci využívajú to, že ľudia v tomto období objednávajú viacero položiek z niekoľkých e-shopov a možno tak trochu strácajú prehľad v tom, čo, kedy a odkiaľ im má byť doručené a nechajú sa nachytať.