Tak toto by ste v kúpeľni nájsť nechceli. Thajčan našiel v záchodovej mise obrovského hada

Keď sa 23-ročný Peerapan Chan chystal minulú nedeľu použiť svoj záchod, všimol si, že z neho niečo vylieza. Bol to pytón. Ten síce nie je jedovatý, no jeho uhryznutie a práve do citlivých partií tela, môže byť neskutočne bolestivé a aj nebezpečné.

Bojí sa ho

„Bojím sa, že sa vráti a pohryzie ma vtedy, keď to najmenej čakám,“ povedal Chan, ako ho cituje portál Nnieuwsblad. Zviera sa až do jeho kúpeľne dostalo cez záchodové potrubie a Chan bol z toho znepokojený. Snažil sa hada odplašiť tak, že do misy, keď had zaliezol, nalial horúcu vodu.

Rozobral záchod

Na noc si pre istotu nainštaloval kameru namierenú na záchod. Znepokojilo ho, keď na zázname videl, ako sa had niekoľkokrát objavil v mise.

Napokon sa rozhodol, že svoje WC demontuje a skúsi hada nájsť. Avšak už ho nenašiel. Stále sa však obáva, že sa vráti. „Niečo ho v mojom dome priťahuje, som si istý, že sa vráti,“ povedal vystrašený Chan.

Pytóny sú v Thajsku pomerne bežným zvieraťom. Pre človeka predstavuje najväčšie riziko pri uhryznutí. To síce nie je jedovaté, no môže zaniesť do rany infekciu, ktorá v najhoršom prípade môže spôsobiť otravu krvi a smrť. Navyše, niektoré druhy pytónov sú agresívne a útočné.