Syrskyj priznal tvrdú realitu: Rusko má na fronte troj- až šesťnásobnú prevahu. Ukrajina napriek tomu reaguje tvrdými údermi

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Syrskyj priznal veľkú prevahu Ruska na fronte.

Najvyšší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj pri bilancovaní situácie na ukrajinských bojiskách za august pripustil, že Rusko má na fronte na východe Ukrajiny veľkú prevahu v počte vojakov i v zdrojoch – aj vďaka tomu tam už mesiace postupuje.

TASR informuje podľa správy agentúry AFP. „Nepriateľ má trojnásobnú prevahu v počte vojakov a zdrojoch a v hlavných oblastiach koncentrácie môže (ukrajinskú armádu) prevyšovať štvornásobne až šesťnásobne,“ uviedol Syrskyj na sociálnych sieťach.

Ruský postup sa spomalil, no pokračuje

Ruské jednotky na východe Ukrajiny počas celého augusta postupovali, hoci o niečo pomalším tempom než v predchádzajúcich mesiacoch, ukázala aj analýza údajov poskytnutých Inštitútom pre štúdium vojny (ISW). „Nepriateľ používa taktiku „plazivého“ postupu s malými pechotnými skupinami, snaží sa infiltrovať do obcí, využíva priestor medzi pozíciami a vyhýba sa priamemu boju,“ objasnil v tejto súvislosti Syrskyj.

Informoval tiež, že ukrajinské jednotky znovu získali kontrolu nad 58 štvorcovými kilometrami a niekoľkými malými osadami. Podľa Syrského ukrajinské drony v auguste zasiahli vyše 67 000 cieľov v Rusku, pričom 60 hlbšie vo vnútrozemí.

Útoky dronov oslabujú ruskú výrobu

„Oslabila sa schopnosť Ruska vyrábať palivo a mazivá pre armádu, svoje letecké bomby, rakety a bezpilotné lietadlá, systémy protivzdušnej obrany a narušilo sa fungovanie dopravného systému,“ konštatoval Syrskyj. Rusko nateraz okupuje približne 20 percent územia Ukrajiny. Ruské vedenie opakovane vyhlásilo, že jeho armáda bude vo vojne pokračovať, ak sa nedosiahne mier podľa podmienok Moskvy, uviedla AFP.

