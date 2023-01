Súvisia spolu silné autá a malý penis? Vedci urobili experiment a je to podľa nich tak, ako si mnohí myslíme

Bežne sa hovorí, že muži, ktorých príroda neobdarila veľkým penisom, si tento nedostatok kompenzujú tým, že jazdia na veľkých, silných či rýchlych a športových autách. Mnohí sa nad tým pousmejeme, ale asi to nezvykneme brať úplne vážne. Podľa vedcov by sme to ale mali prehodnotiť a toto tvrdenie si osvojiť.

Pravdou na druhej strane je, že štúdia, v ktorej to vedci tvrdia, zatiaľ vyšla ako predtlač na portáli PsyArXiv. Neprešla teda zatiaľ odborným recenzovaním, a tak by sme ju zatiaľ mali brať s istou dávkou opatrnosti.

Stereotyp zakorenení v ľuďoch

Ako píše portál IFLScience, určite ste niekedy, keď okolo vás prešiel muž na silnom aute s okázalým hrmotom výfuku, zachytili od ľudí naokolo niečo o malom penise. Aj nedávna kauza medzi Gretou Thunbergovou a influencerom Andrewom Tateom dokazuje, že stereotyp o malom penise a športových autách je v nás doslova zakorenení.

Aby sa zistilo, či existuje súvislosť medzi veľkosťou mužského prirodzenia a záľuby v športových autách, vedecký tím z London’s Global University na čele s profesorom Danielom C. Richardsonom prijali do experimentu 200 mužov vo veku od 18 do 74 rokov. Účastníkom povedali, že pôjde o test schopnosti zapamätať si fakty pri nakupovaní produktov.

Klamali o veľkosti priemerných penisov

V každom kole experimentu sa účastníkom na obrazovke zjavilo na 7 sekúnd nejaké vyhlásenie a následne obrázok produktu, buď to bol tovar dennej potreby, alebo naopak niečo luxusné. Následne mali ohodnotiť, ako veľmi by chceli produkt vlastniť.

Vo vyhláseniach sa nachádzalo aj niekoľko tvrdení o priemernej veľkosti penisu. Po týchto otázkach nasledoval obrázok športového auta. Aby sa vedci pokúsili manipulovať s vedomím účastníkov, niektorým tvrdili, že priemerná dĺžka penisu je 18 centimetrov, zatiaľ čo iným tvrdili, že je to iba 10 centimetrov. Skutočný priemer je medzi týmito číslami.

Myšlienka, s ktorou vedci pracovali, bola, že muži, ktorým sa tvrdilo, že priemerná veľkosť je oveľa väčšia ako v skutočnosti, následne verili, že ich penis je podpriemerný a naopak, v ďalšej skupine si muži mysleli, že sú nadmieru obdarení.

Tí s malým penisom chceli „športiaky“

Keď vedci prepočítali výsledky, tak zistili, že muži, ktorí si mysleli, že ich penis je menší ako priemer, s väčšou pravdepodobnosťou hodnotili športové autá ako viac žiaduce a túžili ich viac vlastniť. Vplýval na to ale aj vek, pričom tento trend bol výraznejší u mužov nad 30 rokov.

„Možno je niečo špecifické, čo spája penisy a autá v mužskej psychike. Táto hypotéza by vysvetlila existenciu falického automobilového stereotypu v každodenných vtipoch. Luxusný automobilový priemysel nemusí byť ochotný uznať naše zistenia, no naše výsledky hovoria jasne,“ uvádzajú vedci.

Ako už bolo uvedené, vzhľadom k tomu, že štúdia ešte nebola recenzovaná, je priskoro toto zistenie brať ako neochvejný fakt. Autori ale poznamenávajú, že predsa len na starom úsloví môže byť niečo pravdivé.