Kontroverzný influencer Andrew Tate sa obul do Grety Thunberg: Tá ho odrovnala jedinou reakciou a pobavila celý internet

V posledných dňoch prebieha na Twitteri ostrá výmena komentárov medzi niekdajším profesionálnym zápasníkom Andrewom Tateom a populárnou aktivistkou Gretou Thunberg. Provokácia smerom k mladej žene vyústila k jej reakcii o veľkosti údu amerického influencera.

Greta Thunberg má 19 rokov, no svet ju už roky pozná ako aktivistku, ktorá bojuje za klimatickú zmenu a ekologickejší prístup k planéte. Vzhľadom na jej nízky vek a fakt, že má diagnostikovaný Aspergerov syndróm si v spoločnosti našla množstvo fanúšikov a obdivovateľov, ako aj kritikov a „odporcov“.

Najnovšie sa do internetovej hádky s tínedžerkou dostal Andrew Tate. Ide o 36-ročného bývalého profesionálneho bojovníka, ktorý okrem kickboxu vyskúšal aj MMA, teda zmiešané bojové umenia. Aj keď ho kariéra dostala do povedomia a zarobila mu množstvo peňazí, verejnosť ho dnes pozná už viac ako kontroverznú osobnosť s veľmi vyhranenými názormi.

Tate mal v minulosti viackrát zablokované účty na sociálnych sieťach a viedli sa voči nemu policajné vyšetrovania za údajné násilné držanie žien proti ich vôli či sexistické komentáre. Čo sa týka Twitteru, tam mu znovu sprístupnili konto po tom, čo sa vedenia na jeseň ujal Elon Musk. Keďže jednou z hlavných tém Thunbergovej sú emisie spôsobené spaľovacími motormi, americký influencer tým dostal priamo „vodu na mlyn“.

Na Muskovej platforme v utorok 27. decembra, napísal: „Ahoj @GretaThunberg. Vlastním 33 áut vrátane Bugatti a dvoch Ferrari 812 competizione. Toto je len začiatok. Prosím, pošlite mi jej skutočnú e-mailovú adresu, aby som jej mohol poslať kompletný zoznam mojich vozidiel a ich enormnej spotreby emisií,“ znelo v Tweete od Tatea.

Hello @GretaThunberg

I have 33 cars.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

This is just the start.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU

— Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022