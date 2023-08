Superlacný obchod Biedronka prichádza na Slovensko: Takéto výrobky chce priniesť, sú známe nové informácie

Už pred časom sa objavovali správy o tom, že poľský reťazec Biedronka sa chystá na Slovensko a nové informácie to len potvrdzujú. Portál Aktuality prišiel so zaujímavými zisteniami.

V uplynulých dňoch bola podľa všetkého u nás založená spoločnosť s ručeným obmedzením s názvom Jeronimo Martins Slovensko, s. r. o. — teda s podobným názvom, ako v domácom Poľsku. A odhalili sa aj ďalšie detaily.

Bude ponúkať aj slovenské výrobky

Ako uvádzajú Aktuality, Biedronka si dala zaregistrovať viaceré značky, ako napríklad Elios, Herbarium či SK špeciality. To znamená, že na pultoch tohto lacného reťazca by sme možno mohli nájsť aj slovenské výrobky, čo je skvelá správa. Otázne však je, aký bude ich podiel spomedzi všetkých výrobkov.

Ak ste znalí poľského jazyka, pravdepodobne viete, že Biedronka v preklade znamená „Lienka“. Tu vznikla ďalšia otázka, a to, aký názov bude mať na Slovensku. No vyzerá to, že do žiadnej „Lienky“ nakupovať nepôjdeme, ale reťazec k nám zavíta ako Biedronka. Svedčí o tom názov založenej domény „biedronka.sk“.

