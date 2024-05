Veľká slovenská banka zaujala najvýraznejším poklesom úrokov. Teraz je všetko inak, opäť sa rozhodla pre zvýšenie

365.bank ešte začiatkom roka zaujala najvýraznejším poklesom úrokov spomedzi bánk od obdobia, kedy sadzby upravuje Európska centrálna banka. Zľavy však boli podľa Finančného kompasu napojené na nutnosť vlastniť ďalší produkt, alebo boli dosiahnuteľné iba pre určitú typológiu klientov. Aktuálne sa však od 8. mája rozhodla pre zvýšenie hypotekárnych sadzieb.

Pri jednoročnom fixe je to zvýšenie z 4,05 percenta na 4,75 percenta. Pri trojročnom a päťročnom fixe sa sadzba zvyšuje z 4,05 percenta na 4,25 percenta. Pri desaťročnej fixácii je to bez zmeny, 5,05 percenta. Pol percentnú zľavu z úroku vie klient získať za aktívne využívanie účtu Plus a 0,7 percenta za príjem hlavného dlžníka, ak je aspoň 1 500 eur a ak mesačne príde na účet rovnaká suma.

Tento rok podľa Finančného kompasu upravovalo svoje úrokové sadzby pri hypotékach päť bánk. Medzi prvými bola 365.bank a Slovenská sporiteľňa, ktoré úrokové sadzby znižovali. Menej populárne úpravy urobila ČSOB, mBank a UniCredit Bank. Tie svoje úrokové sadzby pri niektorých fixáciách zvyšovali. Od mája sa k zvyšovaniu sadzieb pridala aj 365.bank.