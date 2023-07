Lacný poľský reťazec Biedronka hľadá prvých Slovákov: Ponúka plat až 2 500 eur, splniť musíte tieto podmienky

Biedronka je v Poľsku veľký hráč. Má v krajine 3 300 prevádzok a ide tak o najväčšieho predajcu potravín, ktorý dáva prácu 70-tisíc zamestnancom. Jej tržby v Poľsku sú na úrovni 12 miliárd eur. Ešte v apríli sme informovali, že poľský diskontný potravinový reťazec Biedronka by mohol byť aj na Slovensku. O správe prvý informoval Denník N.

Hľadajú ľudí so znalosťou slovenského a anglického jazyka

O tom, že tieto správy môžu byť pravdivé, nasvedčuje aj ponuka práce, na ktorú upozornili Hospodárske noviny. Podľa nej poľský reťazec hľadá ľudí so skúsenosťami, či prípadným vzdelaním v oblasti potravinárskeho priemyslu a zdravej výživy. Čo je ale dôležité, uchádzač musí vedieť slovenský a anglický jazyk. O poľskom jazyku sa v ponuke nehovorí nič, a preto sú na mieste špekulácie, podľa ktorých Biedronka hľadá prvých ľudí, ktorí sa stanú zodpovednými za expanziu na náš trh.

Lákavý je tiež plat, ktorý sa môže vyšplhať až na 2 500 eur, no potenciálny uchádzač sa za prácou bude musieť presťahovať do Varšavy, kde má reťazec centrálu. Tento presun by však mal uľahčiť takzvaný relokačný príspevok, ktorý zamestnávateľ ponúka. Aj napriek týmto indíciám stále nie je potvrdené, či sa Biedronka na našom trhu objaví a na oficiálne správy si teda ešte musíme počkať.