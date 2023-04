Boli sme v supermarkete Biedronka, ktorý mieri aj k nám: Všade sme počuli Slovenčinu, najviac nás však prekvapila táto vec

V Poľsku je absolútnym gigantom medzi diskontnými potravinovými reťazcami a navštevuje ju aj množstvo Slovákov. Boli sme sa pozrieť priamo v jednej z pobočiek obchodu Biedronka, ktorý aktuálne uvažuje o vstupe na slovenský trh.

V článku sa dozviete aj: aký prvý dojem vzbudzuje obchod;

aký rôzny tovar sa tam dá zakúpiť;

čo nás prekvapilo;

komu má robiť najväčšiu konkurenciu;

aké sú priemerné ceny za vybrané potraviny.

Poľský reťazec supermarketov so značkou Biedronka (Lienka) má po celej krajine približne 3 300 prevádzok, čím sa stavia na 1. miesto v rámci konkurencie. Ponúka široký sortiment potravín, drogérie, či zopár základných pomôcok do domácnosti.

Keďže vlastníkom siete je portugalská spoločnosť Jerónimo Martins SGPS, v obchode nájdete okrem množstva lokálnych produktov aj nejaké portugalské – prevažne vína. Len pred pár dňami vyšlo najavo, že poľský reťazec zvažuje vstup na slovenský trh, keďže veľa Slovákov cestuje do Poľska len kvôli nákupu v tomto obchode, respektíve aj pre to, lebo sme štáty s podobnou nákupnou kultúrou.

Vybrali sme sa do susedného Poľska

Keďže v poslednej dobe sa vo veľkom riešil príchod reťazca Action a už čoskoro sa otvorí aj prvý slovenský Primark, téma ohľadom Biedronky sa automaticky dostala rýchlo do popredia. Supermarket Biedronka je určite známy najmä Slovákom, ktorí to majú do susedného Poľska na skok.

Vraví sa, že diskontný reťazec s lienkou v logu je primárnou konkurenciou Lidlu, o čom sme sa rozhodli presvedčiť na vlastné oči v prevádzke v poľskom kúpeľnom mestečku Krynica. Už pri príchode na parkovisko bolo jasné, že ide o obľúbenú značku obchodu, keďže aj napriek tomu, že hodiny ukazovali niečo tesne pred 10:00, parkovisko bolo plné takmer do posledného miesta, pričom prekvapivý zástup tvorili aj slovenské autá.

Organizovaný chaos

Hneď po vstupe do predajne je jasné, prečo je Biedronka cenovo, a už aj pocitovo prirovnávaná k Lidlu. Podobné uličky, rozloženie tovarov, či produkty, ktoré sú v našich končinách zatiaľ dostupné prevažne práve v Lidli. Zároveň sa však tisne na jazyk pojem organizovaný chaos.

Na daný čas je predajňa plná ľudí, regály sú natrieskané a preplnené rôznym tovarom, no celkovo v obchode panuje pokojná nálada a poriadok. Biedronka tak získava plusové body za prvý dojem, ktorý je pre zákazníka mnohokrát kľúčový.

Domáce, lokálne aj zahraničné produkty

Biedronka je štandardný diskontný supermarket, ktorých máme na Slovensku viacero, čiže aj ponuka tovarov sa až tak vo veľkom nelíši od toho, čo nájdeme v regáloch my. V prípade Biedronky však určite zaujme koncept miešania lokálnych produktov od tamojších farmárov, ktoré dopĺňajú viaceré produkty zo zahraničia. Ako bolo spomenuté, kvôli portugalskému majiteľovi sú k dispozícii najmä portugalské vína.

Čo sa týka tovarov, zákazníkov možno v Biedronke prekvapí aj veľmi široký výber pečiva, respektíve možnosť zakúpiť si viacero produktov ako oriešky či cukríky na gramáž, nie v jednotnom balení. Na pomer s diskontnými obchodmi na Slovensku má Biedronka aj dostatočne široký zlacnený tovar.

Čo nás prekvapilo