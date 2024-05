Dnes vyrazil prvý vlak k moru do Chorvátska, lístok kúpite už od 39,90 eura: Pozrite, ako vyzerajú vozne či lôžka

Letná dovolenka pri mori v Chorvátsku sa medzi Slovákmi teší veľkej popularite. Premýšľali ste však už nad tým, že by ste namiesto auta alebo lietadla vyrazili k Jadranu vlakom? Dnes bol vypravený prvý vlak Železničnej spoločnosti Slovensko v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen do Splitu v tejto sezóne a ukážeme vám, ako to v ňom vyzerá.

Poobede si sadnete do vlaku a ráno sa už v podstate môžete kúpať v mori — takto nejako by sa dala opísať cesta po koľajniciach do chorvátskeho Splitu, ktorý leží v južnej polovici pobrežia krajiny a je ideálnou destináciou na vylihovanie na slnku, ale aj na aktívne strávenie dovolenky spoznávaním. O cestovanie vlakom je medzi Slovákmi záujem, svedčí o tom aj fakt, že na aktuálnu sezónu sa vypredalo už cez 11-tisíc lístkov.

Z Bratislavy do Chorvátska vlakom až trikrát týždenne

Vlakom do Chorvátska sa dostanete až trikrát do týždňa — vždy v stredu, piatok a nedeľu — od dnes, až do 5. októbra. Na svojej trase má niekoľko zastávok.

O 15:26 štartuje z nášho hlavného mesta, konkrétne zo stanice Bratislava-Nové Mesto, o pár minút neskôr stojí aj v Petržalke, o 18:05 je vo Viedni, odkiaľ je možná aj preprava automobilov alebo motocyklov (kvôli výluke tento rok nie je možná už z Bratislavy), napríklad o 21:01 má zastávku v Grazi, približne pol hodinu po polnoci v Záhrebe a o 8:20 ráno dovolenkári vystúpia v Splite.

Lístok od limitovaných necelých 40 eur

Cestujúci má možnosť zakúpiť si lístok do vlaku podľa toho, či mu stačí miesto na sedenie, alebo túži po kupé s ležadlami či lôžkom. Od toho sa odvíja aj jeho cena. Cena jednosmerného limitovaného lístka na sedenie začína na sume 39,90 eura, ležadla v 6-miestnom kupé od 59,90 eura, ďalej je možnosť zvoliť si ležadlo v 4-miestnom kupé, ktorého cena je o niečo vyššia. V ponuke je aj lôžko triple alebo lôžko double, ktoré začína na cenovke od necelých 125 eur.

Najviac súkromia si pravdepodobne užije cestujúci v kupé so single lôžkom, ktorého cena je od 244,90 eura. Dieťa do 15 rokov cestuje lacnejšie, cena limitovaných lístkov vlakom do Chorvátska začína už od 19,90 eura. Ceny sú však dynamické a rastú podľa záujmu.

Papučky aj raňajky

Podobne ako v lietadle, aj tu platí, že podľa toho, akú kategóriu lístka si zakúpite, dostanete aj pridané služby. Ceny v lôžkovom vozni sú síce najvyššie, no cestujúci dostane fľašu vody, sektu či džúsu, občerstvenie, papuče, raňajky. Vo všetkých troch typoch vozňov si máte možnosť dať nejaké tie nápoje.

Cesta zo stanice Bratislava-Nové Mesto do Splitu trvá 16 hodín a 54 minút. Na spiatočnú cestu zo Splitu do Bratislavy budú vlaky vypravované taktiež trikrát týždenne — vo štvrtok, v sobotu a pondelok o 17:29 — takže dovolenka pri mori vlakom môže byť skutočne časovo flexibilná.

My sme sa do prvého vlaku, ktorý túto sezónu vyrazil do Splitu, pozreli a v galérii sa dozviete, ako vyzerajú jednotlivé vozne a samotný vlak.

Ak túžite poznať viac detailov o ceste vlakom k moru a dozvedieť sa, ako vyzerá celá takáto cesta, už čoskoro vám to priblížime.