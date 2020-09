Všetko je inak ako vyzerá. 10 kvalitných psychologických seriálov zo streamovacích služieb

Kvalitnými a divákmi obľúbenými psychologickými trilermi alebo drámami sa môže pochváliť aj Netflix a HBO GO, ktoré ich majú vo svojej ponuke. Ak patríte medzi milovníkov seriálov plných napätia, tajomných kriminálnych príbehov alebo nerozlúštiteľných záhad, týchto 10 vysoko hodnotených seriálov si nenechajte ujsť.

Psychologické filmy a seriály učarujú svojmu divákovi predovšetkým svojou atmosférou, ktorá nám nedovolí odísť od televíznych obrazoviek alebo zamotaným príbehom plných zvratov, ktoré šokujú a pripravujú momenty prekvapenia. Ak máte radi, ak sledovanie seriálu vo vás vzbudzuje tieto pocity, pripravili sme pre vás výber z toho najlepšieho, čo aktuálne ponúka dvojica obľúbených streamovacích služieb.

Ty / You (2018)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 78 %

IMDb: 7,8/10

Hlavný hrdina Joe je ochotný urobiť pre dievča, do ktorého sa zamiluje všetko. Aby sa mu to podarilo, musí byť dievčaťu svojich snov neustále na blízku a sledovať ju. Iba tak ju dokáže ochrániť pred nebezpečenstvom. You sa zaoberá tematikou stalkovania a voyerizmu a siaha ďaleko za ich prípustné a znesiteľné hranice.

Seriál You napriek možno banálne znejúcej zápletke prináša množstvo prekvapivých momentov, ktoré vám zamotajú hlavu. Nechýba však ani viacero kontroverzných scén, ktoré nie sú vhodné pre citlivé povahy. Pri sledovaní sa ale určite pristihnete pri tom, že fandíte práve antihrdinovi, ktorého stvárňuje sympatický herec Penn Badgley.

Temný prípad / True Detective (2014-2019)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 90 %

IMDb: 9,0/10

Seriál, ktorý zožal taký úspech, že pri uvedení jeho poslednej epizódy padal server HBO GO. Prvá séria ukazuje dvojicu vyšetrovateľov, ktorí sa musia vrátiť ku svojmu starému prípadu, ktorý úspešne vyšetrili. Napriek tomu, že je páchateľ vo väzení, prípady sa neustále opakujú. True Detective nie je iba sondou do hláv páchateľov, ale aj samotných vyšetrovateľov a ich problémov.

Každá z troch sérií prináša vlastný detektívny prípad, v ktorom hrajú vždy rôzni herci. Podľa hodnotení divákov patrí seriál celkovo medzi to najlepšie, čo v tomto žánri vzniklo a je povinnou jazdou pre každého milovníka kvalitnej kinematografie.

Mindhunter: Lovci myšlienok / Mindhunter (2017-2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 89 %

IMDb: 8,6/10

Dvojica agentov FBI pri vyšetrovaní ťažkých a zamotaných prípadov navštevuje vo väzení tých najzvrátenejších a najšialenejších vrahov a zločincov, ktorým sa snažia dostať do hláv a pokročiť s vyšetrovaním ďalších zločinov. Seriál spája realitu s fikciou a pri jednotlivých epizódach ešte viac zamrazí fakt, že niektoré z rozhovorov, ktoré vedú agenti s vrahmi, sú takmer identické s tými, ktoré sa odohrali aj v skutočnosti.

Režisérsky sa na tvorbe seriálu podieľala aj legenda filmových trilerov David Fincher, ktorý nakrútil snímky ako Sedem, Klub bitkárov, Zodiac alebo Stratené dievča, ktoré patria medzi najlepšie vo svojom žánri.

Mindhunter je kritikmi aj divákmi oceňovaný a určite ho ocení každý milovník kvalitných krimi seriálov, ktoré sú sondou do myslí tých najzvátenejších z nás. Zaujímavosťou je, že v roku 2013 Fincher ukázal svoj námet spoločnosti HBO, ktorá ho ale odmietla. Dnes seriál žne všetok úspech na streamovacej platforme Netflix.

The OA (2016-2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,3/10

Netflix tento rok predstavil výborný psychologický seriál, ktorý od svojho začiatku prináša omnoho viac otázok ako odpovedí. Práve tým k sebe pritiahne zvedavého diváka, ktorému nedovolí odísť od obrazoviek.

Jednodielna séria v ôsmych častiach rozohrá viacero príbehov, ktoré spája postava tajomnej cudzinky. Neznáma pozná až pridobre niektoré tajomstvá a tým narúša život hrdinov. Jej pravú identitu však nikto nepozná.

Black Mirror (2011-2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 88 %

IMDb: 8,8/10

Jednotlivé časti seriálu sú vyskladané z príbehov, ktoré sa odohrávajú v modernej prítomnosti, prípadne budúcnosti, ktorá má množstvo paralel s našimi životmi. Upozorňuje na rôzne ľudské či globálne problémy a často šokujúcou formou a spôsobom, že od neho nebudete vedieť pri sledovaní odtrhnúť oči. Medzi témami, ktoré rozoberá, nechýba politika, sociálne siete alebo rôzne novátorské technologické vymoženosti.

So seriálom sa spája aj film Black Mirror: Bandersnatch, ktorý je nakrútený v podobne futuristickom a prelomovom štýle ako samotné námety jednotlivých poviedok. Film je totiž interaktívny a diváci môžu pri sledovaní priamo vstupovať do deja a rozhodovať, ako sa bude vyvíjať ďalej.

Hriešnica / The Sinner (2017-2020)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 81 %

IMDb: 7,9/10

Hriešnica prináša v troch sériách trojicu rôznych kriminálnych príbehov, ktoré prepája postava detektíva Harryho Ambrosea. Seriál je vystavaný zaujímavým spôsobom, od začiatku totiž poznáme vinníka, ktorý je za zločin zodpovedný, nepoznáme však jeho motív. Aby to bolo celé ešte viac zamotané, ani samotní hriešnici nevedia, prečo daný čin spáchali.

Výborná psychologická dráma ukazuje, akú moc má naša myseľ a ako dokáže fixovať určité situácie či spomienky. Pri jej sledovaní musí navyše zapojiť mozgové bunky aj divák, keďže sa bude snažiť rozlúsknuť jednotlivé prípady. Postupom častí pribúdajú indície, až nakoniec do seba všetko zapadne ako skladačka.

The Wire (2002-2008)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 90 %

IMDb: 9,3/10

Seriál The Wire je zasadený do prostredia Baltimoru a každá z jeho piatich sérií sa zameriava na iný problém, ako obchodovanie s drogami, médiá alebo školský systém. Jednotlivé témy sú prezentované originálnou formou a realisticky.

Podľa reakcií divákov, ale aj kritikov je práve seriál The Wire jeden z najlepších, aké kedy vôbec vznikli. Aj keď ste teda možno doteraz o ňom nepočuli alebo ste ho prehliadali kvôli obľúbenejším počinom, mali by ste to napraviť.

Neuveriteľná / Unbelievable (2019)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 82 %

IMDb: 8,4/10

Mladé dievča je brutálne znásilnené neznámym páchateľom počas noci u seba doma. Jej prípad sa dostane do rúk vyšetrovateľa, ktorý spochybňuje jej tvrdenia a snaží sa prípad čím skôr uzavrieť. Kvôli komplikovanej minulosti sa zo zneužitej obete stáva klamárka, ktorá si okrem doživotnej traumy odnáša aj súdnu pokutu.

Seriál Unbelievable je inšpirovaný skutočným prípadom, ktorého sa ujala dvojica vyšetrovateliek z Colorada a ani po prvotných neúspechoch sa nevzdala a prípad mladého dievčaťa a série ďalších znásilnení vyšetrila. Šokujúci prípad zaujal aj novinárov, ktorí spojili svoje sily a spoločne vytvorili reportáž, ktorá ho celý objasnila.

Bez vedomia / The Sleepers (2019)

Kde ho nájdem: HBO GO

ČSFD: 81 %

IMDb: 7,9/10

Do rebríčka kvalitných psychologických trilerov a drám zo streamovacích služieb určite patrí seriál Bez vedomia z dielne režiséra Ivana Zachariáša, ktorý zožal úspech už svojou seriálovou prvotinou Pustina.

Seriál je zasadený do obdobia totalitného Československa a ukazuje príbeh huslistky, ktorá pred rokmi ušla s mužom do Británie. Píše sa rok 1989 a vo vzduchu je cítiť zmenu. Napriek tomu jej príchod domov nevychádza tak, ako si predstavovala.

Seriál je zaujímavý nie iba samotným zasadením do prostredia našich končín, ale zaujme aj pútavou atmosférou, celým radom zvratov a prekvapivých momentov, ktoré pri sledovaní šokujú divákov.

The Alienist (2018-2020)

Kde ho nájdem: Netflix

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,7/10

New York, rok 1896. Prvotriedny psychiater je najatý na vyšetrovanie kontroverzného prípadu sériových vrážd prostitútov. Vrah necháva po sebe telá zmrzačené a zohavené.

Seriál vychádza zo skutočných udalostí, konkrétne postava sériového vraha je vyfabulovaná podľa muža menom Albert Fish, ktorý v skutočnosti zabil malé dievčatko, sexuálne zneužil a zjedol a celý tento svoj ohavný čin podrobne opísal v liste, ktorý poslal mame dievčatka.