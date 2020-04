Nepoužívajú internet, ženám oholia vlasy dohola. Seriál Unorthodox približuje kultúru ortodoxných Židov v New Yorku

Streamovacia služba Netflix pred niekoľkými dňami uviedla originálnu novinku, minisériu s názvom Neortodoxní (Unorthodox). Seriál sa okamžite dostal do rebríčka Top 10 na Slovensku a hovorí sa o ňom ako o jednom z najlepších z dielne Netflixu vôbec. Pre diváka je o to príťažlivejší, že prináša pohľad do kultúry ortodoxných Židov, o ktorých vieme málo a ich zvyky sú pre nás fascinujúce. Navyše je inšpirovaný skutočným príbehom ženy, ktorá sa rozhodla žiť iný život, než do akého sa narodila.

Kvalitná kinematografia, originálna a zaujímavo spracovaná téma a jediný seriál na Netflixe v pôvodnom jazyku jidiš. Unorthodox v štyroch častiach prináša pútavý pohľad do toho najprísnejšieho judaizmu, ktorý sa sústredí predovšetkým na krajiny ako Izrael a Spojené štáty americké. Tvorcovia vytvorili ešte väčšiu atraktivitu seriálu pre nášho diváka práve tým, že príbeh zasadili do súčasného New Yorku, v ktorom môžeme najlepšie vidieť kontrasty rôznych spôsobov života.

Ukazuje kontrasty nášho sveta

Na jednej strane mohutné mrakodrapy a rozsvietené billboardy a na druhej židovská komunita, ktorá nepozná moderné vymoženosti akými sú smartfóny alebo internet. Hlavná hrdinka Esther sa rozhodne utiecť zo svojho rodinou naplánovaného života do Berlínu, kde je odhodlaná získať plnohodnotné vzdelanie.

Chasidská komunita je známa predovšetkým tvrdými náboženskými pravidlami a kultúrnym konzervativizmom, ktorý jej členovia musia dodržiavať a rešpektovať. S tým súvisí aj množstvo obmedzení, ktoré ovplyvňujú nie iba životy žien. Aj keď to môže byť pre niekoho absurdné ide o výnimočnú kultúru, ktorá žije aj dnes medzi nami a úplne odlišným spôsobom, než my.

Mladá Esther odchádza z tejto komunity a začína spoznávať pre ňu úplne nový svet plný technológií a zvykov, ktoré predtým nepoznala. Unorthodox prináša autentický a realistický pohľad do života chasidskej komunity, ale vďaka multikultúrnemu obsadeniu ukazuje rôznorodosť a pestrosť, ktorú náš svet ponúka. Seriál zachádza až do detailov nefunkčného manželského života, za ktorý je zodpovedná, samozrejme žena. Ukazuje tiež množstvo zaujímavých zvykov a vysvetľuje, prečo musia mať vydaté ženy po zvyšok života vyholené vlasy alebo samotný sexuálny život.

Inšpirovaný ženou, ktorá odišla zo svojej komunity

Seriál je inšpirovaný rovnomennou biografiou americko-nemeckej spisovateľky Deborah Feldman, ktorá sa stala bestsellerom a podobne ako Esther odišla z tejto komunity a žije v Berlíne dodnes. Príbeh Esther vychádza z udalostí z jej života, napriek tomu je medzi seriálom a knihou množstvo rozdielov. Boli prispôsobené predovšetkým pre to, aby mala štvordielna séria čo najpútavejšie tempo.

Ako informuje Dailymail, skutočné odcudzenie autorky predlohy nastalo až vo chvíli, keď uzrela svetlo sveta táto kniha. Deborah Feldman v nej popisuje svoj život uprostred chasidskej komunity vo Williamsburgu. Komunita sa proti knihe rázne postavila a tvrdila, že informácie v nej sú zavádzajúce. Deborah si za opismi svojho predošlého života pevne stojí a rozhodla sa do svojej minulosti, ktorá jej priniesla množstvo trápenia, nevracať.

Pomocou dojímavého príbehu Esther sledujeme ako to vyzerá, keď človek vyrastá a žije na mieste, na ktorom sa necíti byť doma, nedokáže zapadnúť a nech sa snaží akokoľvek, nikdy nebude pre svoje okolie dostatočne dobrým. Zároveň môžeme nahliadnuť do úplne nového sveta a spoznať zaujímavú odlišnú kultúru veľmi pútavou formou.

Seriál si vyslúžil kladné divácke hodnotenia, a to na ČSFD 85% a IMDb 8,3/10.