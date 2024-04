Štát aktualizoval zoznam rizikových internetových obchodov: Zaplatíte za podozrivo lacný tovar, nikdy sa ho nedočkáte

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojej webstránke aktualizovala zoznam rizikových internetových obchodov. Nakupovanie na týchto stránkach by ste si mali dobre premyslieť. Často to končí tak, že za podozrivo lacný tovar zaplatíte, no následne sa nedočkáte ani tovaru, a ani platby, ktorú ste odoslali.

Ako sa na webe SOI uvádza, vytvorený zoznam má slúžiť len ako prevencia pre nakupujúcich a odporúčanie pre spotrebiteľov. „Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ píše sa na webe inšpekcie. Tá zároveň dodáva, že zoznam obchodov nie je konečný a na Slovensku ich pôsobí oveľa viac.

V mnohých prípadoch ide o to, že e-shopy majú svoje sídlo mimo Slovenska, prípadne mimo Európy, a tak je ich kontrola a následné vymáhanie škôd veľmi problémové. Objavujú sa tam tiež prípady, kde daný e-shop ponúka podozrivo lacný tovar a po platbe preruší komunikáciu so zákazníkom.