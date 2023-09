Starosta obce Žehňa prišiel pri tragickej nehode o život. Atila Géňa kandidoval aj do parlamentu

Starosta obce Žehňa na východnom Slovensku prišiel pri tragickej nehode o život, informuje portál TVNoviny. Atila Géňa bol predsedom politickej strany Princíp a Slovensko ho poznalo aj vďaka jeho mimoriadne vysokému platu.

„Včera popoludní došlo v Žehni k nešťastnej udalosti. Počas presunu kolesového nakladača došlo k jeho prevráteniu. V dôsledku toho utrpel vodič, 44-ročný muž , ťažké zranenia. Dychová skúška bola negatívna,“ informovala polícia na Facebooku. V prípade bolo taktiež začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

Bol predsedom politickej strany

Kolesový nakladač mal privaliť práve starostu Žehne, čo potvrdila aj politická strana Princíp. „Atila Géňa nás po tragickej udalosti navždy opustil, celá strana vyjadruje úprimnú sústrasť celej rodine a príbuzným,“ napísala strana na sociálnej sieti.

Géňa sa stal na Slovensku známym vďaka svojmu mimoriadne vysokému platu, ktorý sa pohyboval na úrovni 4500 eur, píše Plus jeden deň. Hoci do úradu nastúpil len v marci tohto roka, obecní poslanci sa pre zvýšenie jeho mzdy rozhodli takmer okamžite, a to až o 60 percent. Nebohý starosta bol v minulosti aj trestne stíhaný.