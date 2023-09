Kandidát Smeru, ktorý dnes udrel Igora Matoviča, prišiel o svoju funkciu

Poslanci košického mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom stredajšom rokovaní odvolali z funkcie člena legislatívno-právnej komisie pri MsZ Richarda Glücka.

Odvolali ho

Dôvodom je medializovaný konflikt lídra hnutia OĽANO a priatelia Igora Matoviča s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) na tlačovej konferencii Smeru-SD k migrácii pred úradom vlády, do ktorého mal byť zapojený.

Za odvolanie Glücka k 15. septembru hlasovalo 20 poslancov. Proti bol jeden a zdržali sa piati. S poslaneckým návrhom sa stotožnila aj predsedníčka komisie Beáta Zemková.

„Vzhľadom na to, že to bolo zdieľané aj na sociálnej sieti tej osoby, ktorej sa to týka, tak si naozaj myslím, že by sme nemali podporovať takéto správanie. Nech už sú politické boje akékoľvek, fyzické by byť nemali,“ povedala.

Viceprimátor Marcel Gibóda reagoval, že tak, ako v zverejnenom videu, by sa problémy v meste a demokratickej spoločnosti na Slovensku riešiť nemali. „Nemal by to byť hlavne prístup človeka, ktorý reprezentuje a podáva nám odborné informácie v odborných komisiách MsZ,“ uviedol.

Niektorí poslanci sa vyjadrili, že ide o súdenie bez podrobnejších informácií. Konflikt Matoviča s Kaliňákom už odsúdili predstavitelia viacerých politických strán. Pri incidente zasiahla aj hliadka mestskej polície, má ho zaznamenaný na odevných kamerách a bude ho vyhodnocovať.