Špeciálny druh karty budú ponúkať aj ďalšie slovenské banky: Klienti vďaka nim vedia ušetriť na poplatkoch, takto fungujú

Začiatkom januára sme vás informovali o špeciálnom druhu bankovej karty, ktorá je dodnes pre mnohých klientov popredných slovenských bánk stále neznámou. Ide o tzv. virtuálne karty, ktoré klientom môžu ušetriť peniaze, ale aj čas. Podľa verejne dostupných informácií ju spomedzi najväčších slovenských bánk zatiaľ ponúkajú: Slovenská sporiteľňa, mBank, 365 bank a VÚB banka. My sme zisťovali, či to majú v pláne aj ďalšie banky.

Virtuálne karty na Slovensku

O tom, že budúcnosť peňazí je digitálna, sa hovorí čoraz viac. Taktiež sa vo veľkom rieši aj otázka bezpečnosti, nakoľko na spotrebiteľov číha nebezpečenstvo podvodov či krádeží prakticky na každom rohu. Riešením by mohli byť práve spomínané virtuálne karty.

Virtuálna karta je v podstate debetná platobná karta, ktorá existuje len v digitálnej podobe. Je rovnocenná štandardnej fyzickej platobnej karte, na akú sú klienti zvyknutí. Tým, že táto karta ale nemá fyzickú podobu, dokáže ľuďom život v mnohých aspektoch uľahčiť. Ako najväčšie výhody banky uvádzajú to, že takúto kartu klient nemôže stratiť či poškodiť, nemôže mu byť odcudzená, nezabudne PIN a navyše je ekologická.

Pomocou takýchto kariet viete ušetriť aj peniaze, nakoľko banky si za jej vystavenie, zablokovanie či odblokovanie neúčtujú žiadne poplatky. Takéto karty si, pochopiteľne, viete pridať do smart zariadení a platiť cez Apple Pay či Google Pay.

Dobré správy pre klientov

Je dôležité povedať, že možnosť založenia virtuálnej karty u nás zatiaľ neponúka každá banka. Podľa verejne dostupných informácií ju spomedzi najväčších slovenských bánk ponúka Slovenská sporiteľňa, mBank, 365 bank a VÚB banka. Zriadiť si ju môžu noví, ale aj aktuálni klienti, často za pár minút prostredníctvom svojho smartfónu. My sme teda oslovili aj ostatné väčšie banky pôsobiace na Slovensku a pýtali sme sa, či zvažujú zaradenie tejto služby do svojho portfólia.

Hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková nám napísala, že virtuálne karty sú už v procese a o ich uvedení bude banka včas informovať. Vymoženosť si zatiaľ neužívajú ani klienti Fio banky, ktorá však podľa hovorcu túto možnosť v budúcnosti zvažuje. „Digitálne verzie platobných kariet momentálne neponúkame, ale radi by sme ich našim klientom v budúcnosti tiež ponúkli,“ vyjadril sa pre interez zástupca banky Jozef Daňo.

Stratégiu rozsiahlej digitalizácie nám prezradili aj z ČSOB banky, ktorá tiež tento špeciálny druh karty bude ponúkať. „Takéto riešenie síce v súčasnosti klientom neponúkame, no v súlade s našou stratégiou rozsiahlej digitalizácie služieb ho v budúcnosti spustiť plánujeme,“ potvrdila hovorkyňa Michaela Lovásová.

Inováciu už takpovediac spustila aj Tatra banka, ktorá potvrdila existenciu takéhoto druhu karty. Klienti ju poznajú hlavne z prípadov, kedy síce ešte čakajú na dodanie fyzickej karty, no tá virtuálna im funguje okamžite a dokážu ju plnohodnotne využívať.

„Okrem kariet na počkanie všetky karty Tatra banky vznikajú digitálne. Znamená to, že okamžite po ich schválení si ich klient môže vložiť do digitálnej peňaženky (Apple alebo Google Pay) a môže kartou platiť u obchodníkov alebo na internete. Túto kartu si klient vie ihneď priradiť do digitálnej peňaženky a platiť už len svojím mobilom,“ priblížila pre interez hovorkyňa Simona Miklošovičová.

S otázkami sme sa obrátili aj na zástupcov Prima banky, ktorí ale do vydania článku nereagovali. V prípade doručenia odpovedí ich stanovisko doplníme.