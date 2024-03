Špeciálne radary by mali zaviesť už čoskoro, na slovenských vodičov si posvietia v týchto úsekoch. Takto budú fungovať

O nových radaroch na slovenských cestách sme vás informovali ešte v novembri minulého roka, keď sa prvý raz začali spomínať v súvislosti s ich špeciálnym fungovaním. Špecifikovalo sa aj približné mieste, kde by ich mohli kompetentní nasadiť, no do dnešného dňa v prevádzke stále nie sú. O novinkách informoval portál TopSpeed.sk.

Radary sú už v procese

V praxi takéto radary zaznamenajú čas vjazdu a výjazdu konkrétneho vozidla, pričom sa takto vypočíta jeho priemerná rýchlosť a porovná sa s maximálnou povolenou. Tento typ merania rýchlosti sa používa už aj v susedných krajinách a vodiči ho môžu poznať napríklad z Prahy. „Ak pôjde auto príliš rýchlo, urobí sa fotografia. Napríklad, na obchvate Prahy sú takéto zariadenia bežné. Radar nafotí EČV tohto auta,“ vysvetlil pred časom Grzegorz Domaradzki z manažmentu poľskej stavebnej firmy.

Čo sa týka Slovenska, najčastejšie sa s ich umiestnením špekuluje v úseku diaľnice D1 pri Bratislave, kde sú v súčasnosti dopravné obmedzenia a predpokladalo sa, že by ich diaľničiari mali nasadiť práve tu. „Predmetné riešenie je v štádiu rokovania. Úsekové meranie rýchlosti by malo začať fungovať až po presmerovaní dopravy z diaľnice D1 na obchádzkové trasy,“ upresnili napokon pre TopSpeed.sk zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Predpokladá sa, že za účelom zachovania bezpečnosti vo vybraných úsekoch diaľnic, by mohli podobné radary v budúcnosti pribúdať. Malo by tak ísť o účinný boj proti cestným pirátom nedodržiavajúcim nastavené predpisy. Zároveň by sa predišlo špekulantom, ktorí spomaľujú len na miestach, kde o prítomnosti radaru vedia.