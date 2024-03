Na Slovensko konečne prišiel virálny produkt: Kúpite ho v tomto veľkom reťazci, u našich susedov bol takmer stále vypredaný

Sila internetu a slávnych osobností nabrala na obrátkach práve v posledných rokoch. Produkty známych osobností idú často na dračku, a to je aj prípad ľadového čaju od jedného z najznámejších hudobníkov českej scény – Calina. Nápoj bol najprv dostupný len na internete, postupne sa však dostal aj do kamenných predajní, no spočiatku ho fanúšikovia takmer všade vykúpili. Výrobcovia teraz prichádzajú s dobrou správou aj pre Slovákov.

Dostupný vo veľkom obchodnom reťazci

Ľadový čaj nesie názov Popstar Tea a na pultoch spotrebiteľov určite zaujme hneď na prvý pohľad vďaka netradičnému baleniu. My sme sa produktu prvý raz venovali v rámci našej „celebritnej ochutnávky“, kde sme okrem Plačkovej čipsov, Jovinečkových čokolád či Separovho energeťáku testovali aj spomínaný nápoj. Jeho základ tvorí výluh zo sypaného čierneho čaju s príchuťou broskyne a vanilky.

„Receptúra je zjavne mierne odlišná od konkurencie, nakoľko sme ju chuťovo nevedeli zaradiť k ničomu podobnému a už od prvých dúškov nás nápoj zaujal. Aj keď sme deklarovaný vanilkový podtón takmer vôbec nebadali, celková chuť pôsobila vyvážene a príjemne,“ napísali sme v recenzii.

Ako teraz z najnovších správ priamo od výrobcu vyplýva, k produktu sa bez objednávania cez internet či návštevy Česka konečne dostane aj širšia verejnosť. Do svojho portfólia ho totiž zaradil aktuálne druhý najväčší zahraničný reťazec pôsobiaci na Slovensku – Billa. V podstate išlo iba o otázku času a pochopiteľný krok, nakoľko v rámci svojej siete v Českej republike ho Billa predávala už dlhšie a zjavne úspešne.