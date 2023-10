Sociálna sieť X môže zmiznúť z našich zariadení: Musk ju chce zrejme stiahnuť z EÚ, toto je dôvod

Elon Musk podľa informácií médií uvažuje o tom, že stiahne svoju sociálnu sieť X (predtým Twitter) z Európskej únie (EÚ). Dôvodom je jeho nespokojnosť so zákonom o digitálnych službách (DSA), uviedol v stredu (18. 10.) večer webový portál Business Insider s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zákonom o digitálnych službách Európskej únie napríklad požaduje od veľkých on-line platforiem, aby dôsledne a rýchlo zakročili proti nenávistným prejavom. Európska komisia (EK) prednedávnom zaslala spoločnosti X zoznam otázok, ktoré sa týkajú plnenia jej povinností. Dôvodom boli dôkazy o tom, že po útoku islamistického hnutia Hamas na Izrael sa na sociálnej sieti X šíria výzvy na násilie, ako aj dezinformácie.

Komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton sa odvolával napríklad na správy o zmanipulovaných obrázkoch a nahrávkach videohier, ktoré boli vydávané za skutočné nahrávky.

Neprejavil pochopenie

Musk neprejavil pochopenie pre vyšetrovanie. Firmám, ktoré porušujú DSA, hrozia vysoké sankcie. Muskova spoločnosť X už v máji odstúpila od európskeho dobrovoľného záväzku bojovať proti dezinformáciám. Breton vtedy s odkazom na DSA napísal, že človek môže utiecť, ale neskryje sa.

Podľa Business Insider Musk diskutuje o tom, ako zablokovať sociálnu sieť X v EÚ. Pre väčšinu používateľov by zrejme stačilo zablokovať prístup k sieti, to znamená, že aplikácia by mohla byť odstránená z platforiem na sťahovanie v regióne a prístup k službe by sa mohol blokovať na základe GPS údajov alebo IP adries.

Napríklad aj koncern Meta, ktorému patria sociálne siete Facebook a Instagram, nedovoľuje v EÚ používanie služby siete Threads, ktorá konkuruje platforme X. Meta ako dôvod uvádza digitálne zákony EÚ. V prípade služby Threads sú však zrejme dôvodom obmedzenia týkajúce sa zhromažďovania údajov z rôznych služieb. Pravidlá stanovujú, že na to je potrebný výslovný súhlas používateľov.

Dá sa to obísť

Regionálne blokovanie služieb sa však dá obísť pomocou služieb VPN, ktoré využívajú napríklad používatelia internetu v Číne, Rusku alebo Iráne.

Musk po kúpe Twitteru za približne 44 miliárd USD (41,65 miliardy eur) prepustil viac ako polovicu zamestnancov firmy. Výrazne sa to dotklo aj tímov zodpovedných za kontrolu obsahu. Podľa Muska, ktorý sa čoraz viac politicky prikláňa k americkej pravici, Twitter pred prevzatím príliš obmedzoval slobodu prejavu.