So žiakmi mala sex v triede aj doma: Najmladší mal len 14 rokov, toto povedala študentovi, keď s ním otehotnela

Každý študent má právo zažiť v škole bezpečné prostredie, kde sa bude cítiť akceptovaný a dostane priestor na rast a rozširovanie svojich obzorov. Za dverami triedy Laury Whitehurst sa ale diali veci, ktoré viacerým z jej študentov minimálne zničili život.

Učiteľka opakovane sexuálne zneužívala žiakov

Ako informuje Mail Online, meno Laury Whitehurst sa na titulkách začalo prvýkrát objavovať v roku 2013, keď skončila v policajných putách. Čelila obvineniam zo skutkov, ktoré šokovali rodičov, študentov a tiež zamestnancov školy, v ktorej pracovala. Vtedy 28-ročná učiteľka vyučovala anglický jazyk, no bola aj futbalovou trénerkou.

Ukázalo sa, že najmenej v 41 prípadoch mala sexuálny styk s maloletými osobami. Žiakov vo veku od 14 do 18 rokov spočiatku pozývala do svojej triedy a púšťala sa s nimi do diskusií na tému sexu. Neskôr to však zašlo omnoho ďalej.

Former Redlands teacher Laura Whitehurst faces fourth lawsuit as district officials accused of failing to act. Justice seeks accountability. #EducationReform #StudentSafety pic.twitter.com/UDNMnkYQmh — David Adams (@DavidAdams33857) May 21, 2025

Sťažnosti na Laurinu adresu, že obťažuje študentov a správa sa k nim nevhodne, siahajú údajne až do roku 2006. Nie je jasné prečo, no neboli brané dostatočne vážne. S jedným zo svojich študentov, ktorý mal v tom čase len 16 rokov, dokonca otehotnela a v roku 2013 (podľa niektorých zdrojov v roku 2014) porodila jeho dcéru.

Zo študenta sa stal otec jej dieťaťa

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného