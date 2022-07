Sľúbil, že rozdá 20 miliárd: Bill Gates zodpovedne drží slovo, dnes je už najväčším filantropom planéty

Byť jedným z najbohatších ľudí na planéte ho už omrzelo. Bill Gates sľúbil, že sa zbaví majetku v hodnote 20 miliárd v prospech nadácie a podľa jeho posledných činov to vyzerá, že svoje slovo veľmi zodpovedne dodržuje.

Bill Gates tento týždeň rozdal 6 miliárd dolárov ako súčasť svojej snahy dostať sa zo zoznamu najbohatších ľudí sveta, píše LAD Bible.

Gates nedávno prisľúbil, že v budúcnosti rozdá prakticky celé svoje bohatstvo, pričom sa zaviazal, že už počas mesiaca júl daruje nadácii The Bill & Melinda Gates Foundation 20 miliárd dolárov.

Za týždeň venoval 6 miliárd dolárov

A zdá sa, že svoj sľub plní ozaj rýchlo a zodpovedne. Správa od Komisie pre cenné papiere a burzy ukazuje, že zakladateľ Microsoftu len tento týždeň daroval svoje akcie v spoločnosti Canadian National Railway Co svojej charitatívnej nadácii v hodnote takmer 5,2 miliardy dolárov.

Informácia z piatka 22. júla tiež dokazuje, že Gates následne vo štvrtok rozdal nadácii peniaze, ktoré mal v Deere & Co. v hodnote 995 miliónov dolárov. Podľa agentúry Bloomberg má teraz Gatesov majetok hodnotu približne 112 miliárd dolárov, čo ho radí za zoznam za Elona Muska, Jeffa Bezosa, Bernarda Arnaulta a Gautamona Adanima.

Dávaj kým žiješ, toto je Gatesova filozofia

Gates nedávno prezradil, že chce rozdať svoje bohatstvo, aby sa sám odstránil z neslávne známeho zoznamu najbohatších ľudí sveta, ktorý pravidelne zostavuje magazín Forbes. V rozhovore pre rovnakú platformu vysvetlil, ako sa plánuje riadiť zásadou „dávaj, kým žiješ“, ​​ktorú spopularizoval obchodník a filantrop Chuck Feeney.

Gates povedal: „Dostanem sa z veľmi viditeľnej časti zoznamu, keď darujem ďalšie dva príspevky takéhoto rozsahu. Dostalo by ma to z hornej časti zoznamu. To, že sa chcem dostať úplne zo zoznamu, mi chvíľu potrvá, ale môj smer cesty je jasný.“

Podľa Forbes dar 20 miliárd dolárov od Billa dovŕšil celkové príspevky od exmanželského páru, Melindy a Billa Gatesových, sumu 55 miliárd dolárov, čo z nich robí najväčších filantropov všetkých čias, čím predbehli Warrena Buffeta, ktorý rozdal do nadácie 48 miliárd dolárov.

Dvojica plánuje do roku 2026 zvýšiť výdavky nadácie o 50 % na 9 miliárd dolárov ročne s výdavkami vo výške 41,4 miliardy dolárov.