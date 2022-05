Rečiam o mikročipoch sa smeje. Bill Gates predpovedá, ako bude vyzerať najbližších 20 rokov

Gates pred pandémiou varoval, následne sa aktívne angažoval v snahe o jej zvládnutie. Napriek tomu sa však stal terčom konšpiračných teórií. Niektorí ľudia si myslia, že sa snaží do ich tiel implantovať mikročipy. Miliardár sa však na tom dobre baví. Prichádza zároveň s predpoveďou, kedy príde ďalšia pandémia.

Z fám o mikročipoch sa už len smeje

Meno Billa Gatesa sa spája s množstvom konšpirácií. Ľudia okrem iného veria, že sa za pomoci očkovania proti koronavírusu snaží do ich tiel vpraviť mikročipy, aby mohol sledovať každý ich krok. Podľa portálu CNN Prima News miliardár nečakal, že okolo toho bude taký rozruch, vraj si už na to ale zvykol. Predsa je mu však smutno z toho, že investuje milióny dolárov v snahe zachraňovať životy ľudí. Obracia sa to ale proti nemu a ľudia tvrdia, že milióny míňa na to, aby zabíjal.

Čo sa mikročipov týka, Gates sa pýta, prečo by ho malo zaujímať, kde sa pohybujú miliardy ľudí a čo by s tými údajmi asi tak robil. V rozhovore pre web El Diario uviedol, že ho to nezaujíma, už sa na tom len smeje. Mrzí ho ale, že kvôli takýmto fámam sa ľudia odmietajú dať zaočkovať a nedodržiavajú predpísané opatrenia, čo môže mať tragické následky. Ľudia umierajú, pretože je pre nich ľahšie ukazovať na niekoho prstom, ako prijať fakt, že takto funguje biológia a takto sa šíria ochorenia.

Rozhovor bol publikovaný pri príležitosti vydania Gatesovej novej knihy How to Prevent the Next Pandemic (v preklade Ako zabrániť ďalej pandémii). Jeho nadácia každoročne investuje do verejného zdravia 6,7 miliardy dolárov. To je desatina celkového rozpočtu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

S ďalšou pandémiou by sme mali rátať

Gates však varuje, že tieto prostriedky nemusia stačiť v boji s ďalšími pandémiami. Tie môžu vzniknúť z vírusov, ktoré už poznáme, napríklad z vírusu chrípky či koronavírusu. Vďaka tomu by bolo možné rýchlo zabezpečiť lieky a vakcíny. Gates ale upozorňuje, že na svete existujú šikovní bioteroristi, ktorí môžu neznámy nebezpečný vytvoriť zámerne a vypustiť ho medzi ľudí. Počet ľudí neustále narastá, zaberáme si pre seba čoraz väčší kus ekosystému. Je preto veľmi pravdepodobné, že prídu ďalšie pandémie.

Podľa Gatesa následkom klimatickej zmeny existuje až 50 % pravdepodobnosť, že ľudstvo potrápi v nasledujúcich 20 rokoch ďalšia pandémia. Musíme byť preto ostražití a poučiť sa z toho, čo sme počas pandémie koronavírusu robili nesprávne. Miliardára mrzí, že kvôli pandémii koronavírusu sa spomalil výskum iných ochorení, napríklad eboly či tuberkulózy. Dobrou správou však je, že sa podarilo posunúť vpred technológie na výrobu vakcín, čo môže byť užitočné pri liečbe malárie či HIV.

Gates pozorne sleduje aj situáciu týkajúcu sa opičích kiahní. Nemyslí si však, že z toho bude celosvetová pandémia. Hovorí, že nebyť pandémie koronavírusu, opičie kiahne by sa zrejme ani nedostali do správ. Je ale dobre, že sa o nich hovorí. Vytvára to priestor na diskusie o tom, prečo sa šíria aj v Európe, ako sa vlastne ochorenie prenáša a čo môžeme urobiť, aby sme to zastavili.