Slováci si stavili viac ako 400-tisíc eur na to, že Harabin vyhrá voľby: Ak sa stane prezidentom, dostanú šialené peniaze

S vývojom preferencií počas predvolebných prieskumov sa postupne upravujú aj kurzy na jednotlivých kandidátov v stávkových kanceláriách. Množstvo ľudí berie voľby aj ako možnosť privyrobiť si správnym tipom na svojho favorita. Potenciálne výhry vedia byť zaujímavé a Slováci opäť ukázali, že pri takýchto udalostiach majú radi takzvané čierne kone. Tento rok sa do tejto pozície pasuje Štefan Harabin.

V prieskumoch zaostáva, tipéri mu veria

Štefan Harabin oplýval sebavedomím už počas posledných volieb, kedy sa pasoval do pozície neohrozeného víťaza. Ani pri týchto voľbách mu zatiaľ prieskumy renomovaných agentúr neprajú a za favoritmi stále zaostáva. To však neodradilo tipérov, ktorí na neho do tejto chvíle stavili už státisíce eur. Ako vyplýva z údajov na Tipsporte, k dnešnému dňu bolo na víťazstvo Harabina podaných viac ako 300-tisíc eur, pričom na druhého Pellegriniho „len“ 227-tisíc eur.

Ivanovi Korčkovi na tejto stávkovej platforme dôveruje 20 % tipérov, ktorí na neho stavili okolo 137-tisíc eur. Zaujímavé sú aj aktuálne kurzy. Na víťazstvo favorita Pellegriniho je vypísaný kurz 1.40, na Korčoka 2.80 a na Štefana Harabina dokonca až 167. To by v praxi znamenalo, že ak by sa stal prezidentom, stávkové kancelárie by museli vyplatiť obrovské výhry.

Podobné údaje hlási aj ďalší stávkový gigant – Fortuna. Podľa jej tlačovej správy na Harabina doteraz prijali vklady presahujúce 100-tisíc eur, lídrom v tejto stávkovej spoločnosti je Peter Pellegrini, na ktorého výhru boli prijaté vklady za viac ako 300-tisíc eur.

Ľudia nemajú problém na stávkovanie míňať tisíce eur, o čom svedčia aj najvyššie prijaté vklady. „Jeden zo stávkarov na Pellegriniho víťazstvo stavil 10-tisíc eur s kurzom 1.53. V prípade úspechu mu na konto príde 15 300 eur. Iný klient si s kurzom 2.05 stavil za 7-tisíc eur na triumf Ivana Korčoka. Prípadná výhra je 14 350 eur,“ priblížil Tarek Yacoob z bookmakingu Fortuny.