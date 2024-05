Slafkovský pobúril niektorých fanúšikov gestom, ktoré ukázal počas zápasu súperovi: Naznačil mu, aby neplakal

Naši hokejisti včera odohrali úspešný zápas s Kazachstanom, ktorý zdolali 6:2. Slovensko si tak pripísalo na svoje konto dôležité tri body. Už dnes nastúpime na ľad v súboji proti USA o 16:20. Vráťme sa však na chvíľu k nedeľňajšiemu zápasu. Ak ste ho sledovali, možno ste zachytili záber na obľúbenca Juraja Slafkovského a gesto, ktoré ukázal smerom na svojho súpera.

Zvedavé oči kamier Slafkovského pozorne sledujú a tentoraz zachytili, ako predvádzal gesto symbolizujúce uplakané oči. Smeroval ho na svojho súpera, ktorému prstom ukázal, aby sa pozrel, aký je stav. A to rozdelilo jeho fanúšikov na dva tábory.

Juraj Slafkovsky is a fucking rockstar pic.twitter.com/dyqkzbx1ZL — /r/Habs (@HabsOnReddit) May 12, 2024

Gesto rozdelilo ľudí na dva tábory

SlovakNHL pripravil anketu, v ktorej sa opýtal, ako ľudia toto gesto hodnotia. Zatiaľ čo 42 % odpovedalo, že kladne, cez 57 % z nich ho vnímalo skôr negatívne.

Zároveň portál objasnil, že hokejista tak urobil po tom, ako mu súper povedal, že „si ho počká“.

Slafkovský zhodnotil aj zápas

K incidentu sa vyjadril aj samotný Juraj Slafkovský, ktorý sám usúdil, že to možno nemusel robiť, uvádza SITA s odvolaním sa na TV JOJ.

Samotný zápas však zhodnotil pozitívne, no s dávkou pokory. „Super zápas, konečne sa nám podarilo vyhrať, dali sme šesť gólov. Myslím si, že sme všetci boli pri chuti, samozrejme, boli úseky, ktoré musíme vylepšiť. Nemôžeme robiť zbytočné chyby a dať súperovi šancu vrátiť sa späť do zápasu. Myslím si, že to bol celkom dobrý výkon, no už sa musíme sústrediť na zajtra. To bude úplne odlišný zápas, iný level. Víťazstvo vždy naladí dobre, musíme si teraz oddýchnuť a prísť pripravení,“ prezradil Slafkovský.