Aký bude ďalší osud obľúbenej postavy z Dunaja? Diváci si všimli zaujímavý detail, vďaka ktorému vraj vedia, čo sa jej stane

Diváci Dunaja, k vašim službám, zažili ďalší šok. Hoci sa dočkali rozuzlenia niektorých zápletiek, tentoraz majú obavy o osud jednej z postáv.

16. epizóda 6. série obľúbeného seriálu vyvolala v divákoch zmiešané pocity. Hoci si Eva konečne spomenula na Valeriánov byt a uistila sa tak, že práve on je sériovým vrahom, veľmi rýchlo sa jej to vypomstilo. Skôr než stihla varovať svoju priateľku, zjavil sa pred ňou šarmantný vrah s pištoľou a epizóda skončila Lenou, ktorá padla na zem.

O tom, že táto epizóda bola viac než emotívna, svedčí aj odozva, ktorú dostáva na sociálnych sieťach. V skupine k seriálu o nej totiž diváci nevedia prestať diskutovať a veria, že vedia, aký osud Lenu čaká.

„Mňa pobavilo, keď si Valerián za bieleho dňa pobehuje so zbraňou v ruke, akoby sa nechumelilo, keď ho mohol ktokoľvek vidieť a aj zastaviť a tie nekonečné dlhé sekundy, keď tam Lena len tak stojí, vystrašená Eva na ňu pozerá a ani len na ňu nezakričí, že pozor alebo uhni sa, alebo utekaj a Lena sa otočí na Valeriána a poctivo čaká ako soľný stĺp no strieľaj už konečne,“ zhodnotila celú túto scénu jedna diváčka.

Hoci si túto nelogickosť a zbytočné napätie všimli viacerí diváci, oveľa viac ich priznalo, že malo pri tejto scéne zimomriavky a so zatajeným dychom sledovali nielen tieto udalosti, ale tiež ukážku k ďalšej časti.

„Ten koniec ukážka Holubca, prečo bude krvavý? Čo myslíte? A Lena to prežije?“ pýtala sa diváčka a ďalšie jej hneď poskytli odpoveď.

„Podľa mňa to chcel nafingovať, že aj jeho napadli, aby neprišli na to, že on dal Lenu zabiť,“ odpovedala na prvú časť jej otázky komentujúca.

Zachránia ju kamene

Odpovede sa však dočkala aj na druhú otázku, keďže to vyzerá tak, že sa všetci diváci zhodli na jednej teórii. „Určite ju nejako zachránia tie všité kamene v kabáte,“ vysvetlila diváčka.

„Podľa mňa Lenu zachránia tie jej kamene drahé. Že ju nejako guľka len škrabne,“ pridala sa ďalšia. Tretia súhlasí: „Aj ja si myslím, že tie kamene jej pomôžu pred strelnou ranou.“

Nechýbal, samozrejme, ani humor, keďže ďalšia fanúšička seriálu skonštatovala: „Ponaučenie: Kradnite šperky – môže vám to zachrániť život,“ zatiaľ čo iná k Lene povedala len toľko: „Tá prežije všetko.“