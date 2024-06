Zuzana Vačková prehovorila o svojich zákrokoch a priznala, že si pomáha ihlami. Pre kritikov má jasný odkaz

O sviežom vzhľade obľúbenej herečky niet pochýb. Či už ide o jej tvár, alebo postavu, je rozhodne inšpiráciou pre staršie i mladšie ženy. Nie za všetko však môžu gény a diéta.

Ako zistil portál Topky.sk, herečka Zuzana Vačková za svoju krásu a mladistvé vyžarovanie po päťdesiatke nevďačí len dobrému krému. Za to, že žiari šťastím, totiž môže jej súčasný partner, po boku ktorého je veľmi šťastná a zamilovaná.

Nový vzťah si zatiaľ stále stráži pred zvedavými očami verejnosti, no prezradila aspoň to, že spokojnosť vo vnútri sa ihneď odrazí na človeku aj zvonka a ona nie je výnimka. Okrem priateľa však za svoj vzhľad vďačí aj šikovným rukám odborníkov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Necháva sa vylepšiť

Herečka sa netají tým, že si k udržiavaniu svojho vzhľadu dopomáha aj estetickými zákrokmi. „Vrásky vyrovnáva šťastie a moja šikovná pani doktorka,“ priznala Zuzana so smiechom. „Ja sa netajím tým, že taká tá údržba, ktorou si pomáham, aj teda ihlami… Ja sa netajím tým, že napríklad si nechávam čelo vyhladiť botoxom. Už to v podstate považujem za kvázi normálne. Je to súčasťou takej tej starostlivosti o seba,“ vysvetlila herečka.

K svojmu vzhľadu však dodala: „Myslím si, že veľa urobili aj fazety, ktoré mám urobené na svojich zúbkoch, lebo ja som mala veľmi poškodenú sklovinu.“ Tvrdí, že práve vďaka tomuto zákroku má svieži úsmev. Ten jej očividne stačí na to, aby so sebou bola spokojná, keďže priznala, že si zatiaľ neplánuje dať spraviť nič ďalšie. „Ale hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy,“ dodala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

A hoci ona nevidí žiaden problém v tom, aby sa nechala vylepšiť, stretla sa aj s kritikou voči svojmu rozhodnutiu. „Mne sa veľmi páčili moje oveľa mladšie kamarátky, keď som sa priznala s tým, že som si začala čelo vyhládzať botoxom, tak mi povedali, že by nikdy v živote niečo také neurobili,“ priznala Zuzana, ktorá im vysvetlila, že si majú počkať, kým budú v jej veku a potom nech sa rozhodnú samy za seba.

Odkaz kritikom

Kritiku od mladších žien pritom vníma aj u iných žien v šoubiznise, čo sa týka estetických zákrokov a plastiky. Ako príklad uviedla Daru Rolins, ktorú verejnosť otvorene kritizovala pre jej vylepšenia. „Opatrne s takými vyjadreniami, pretože neviete, ako budete vy prijímať to, keď vám tie rôčky pribudnú,“ odkázala herečka kritikom.