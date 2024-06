Úrad vlády spustil kampaň „Rešpektujem iný názor“: „Výsadou demokracie je, že môžete nesúhlasiť,“ tvrdí Erik Kaliňák

Úrad vlády Slovenskej republiky spustil kampaň s názvom „Rešpektujem iný názor“. O jej myšlienkach informovali vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedre, predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR Erik Kaliňák a poslanec Národnej rady SR Richard Glück.

Vzájomný rešpekt

„Bez vzájomného rešpektu či už k postojom, názorom alebo politickým pohľadom to nepôjde. Rezignovali sme na vzájomný rešpekt. Mali by sme sa všetci pozrieť do zrkadla, či sme schopní povedať: rešpektujem iný názor,“ povedal Gedra.

Podľa jeho slov chce ísť úrad vlády príkladom a vyzýva nielen politikov, ale aj novinárov, hercov, zabávačov alebo influencerov, aby „skúsili úprimne vysloviť túto vetu“. Až vtedy si, ako dodáva, budeme môcť povedať, že sme demokraciou.

Erik Kaliňák uviedol, že úlohou štátnych inštitúcií, a to aj úradu vlády, je kultivovať slobodu prejavu. „Demokracia vedie k rozdelenej spoločnosti a na mnohom sa nezhodneme. Výsadou demokracie práve je, že môžete nesúhlasiť. Iný názor nie je chybou, extrémom, ktorý treba odstrániť či cenzurovať,“ odkázal ľuďom.

Ide totižto, ako sám tvrdí, o výdobytok demokracie, ktorý musíme rešpektovať.

„Dnes na Slovensku platí, s kým nesúhlasím, toho nerešpektujem. Namiesto rešpektu druhými pohŕdame, ale to musíme zmeniť naprieč celou spoločnosťou,“ uzavrel.

Poslanec Glück tvrdí, že by každému z nás pomohlo, ak by sme si vetu „Rešpektujem iný názor“ prečítali každé ráno. Citoval britského filozofa Johna Stuarta Milla: „Nikdy si nemôžeme byť istí tým, že názor, ktorý sa pokúšame potlačiť, je nesprávny.“

Následne dodal, že ľudstvo od čias tohto filozofa prešiel vývojom, jeho odkaz je však stále aktuálny.

„Síce žijeme v demokracii, ale sloboda slova a názoru je značne ohrozená. Chcel by som sa vrátiť do roku 1989, kedy došlo na Slovensku k významnej zmene pokiaľ ide o politické zriadenie. Prešli sme od totalitárného zriadenia, ktoré bolo príznačné tým, že spoločnosť mala právo na jeden svetonázor, ale tí komunisti boli aspoň féroví,“ uviedol a k tomu dodal, že nechce, aby jeho slová vyzneli tak, že ospevuje režim.

