Nákupné centrum v tomto slovenskom meste nakoniec nevyrastie, obyvatelia odmietli obetovať park. Pomohla aj petícia

Rozvoj maloobchodu a nákupných centier je na Slovensku v súčasnosti jasne badateľný. Ľudia vyhľadávajú rôzne obchodné domy, retailové parky či veľké komplexy, kde si vedia vybaviť všetky nákupy, takpovediac, pod jednou strechou. Nových projektov pribúda ako húb po daždi, no nie všetci idú s prúdom. Dôkazom sú obyvatelia Hurbanova, ktorí sa rozhodli uprednostniť mestskú zeleň, informuje o tom portál Správy RTVS.

Ako obyvatelia Hurbanova uviedli, park pri rodinnej hrobke Konkolyovcov je podľa nich neodmysliteľnou súčasťou mesta na juhu Slovenska. Developer v projekte počítal s tým, že nový obchodný komplex vyrastie aj na miestach, kde sa v súčasnosti nachádza spomínaný park a výstavbe by za obeť padla prakticky celá tamojšia zeleň.

„Developer ponúkal konečnému investorovi niekoľko variantov, ten si však na výstavbu obchodného centra vybral práve tento park,“ spomína sa v reportáži.

Okrem toho, že by obyvatelia prišli o trávnatú plochu a stromy, pod oknami by mali pravidelné zásobovanie a nákladné vozidlá. Rozhodli sa tak proti zámeru postaviť a plánovaný projekt presunúť.

„Pre to obchodné centrum máme v Hurbanove množstvo nevyužitých pozemkov, či už mestských alebo súkromných,“ povedal jeden z poslancov mestského zastupiteľstva. Investor o ne však záujem neprejavil, centrum chcel mať čo najbližšie hlavnej cesty.

Hurbanovčania dokonca spísali aj petíciu, ktorú podpísalo viac ako tisíc ľudí. Ako sa len nedávno ukázalo, tento tlak verejnosti bol úspešný a do zmeny názoru dotlačil aj tých, ktorí zámer podporovali, respektíve sa k nemu nevyjadrovali. Definitíva padla 30. mája, kedy poslanci neschválili zmenu územného plánu a ani predaj pozemku. Primátor Peter Závodský sa vyjadril, že by projekt rád v meste videl, no v inej lokalite.

Stavať sa bude aj pod Tatrami

V atraktívnej lokalite neďaleko Vysokých Tatier by sa však stavať malo. Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že nový nákupný komplex by mal dostať aj vyhľadávaný turistický región.

Konkrétne by malo ísť o projekt s názvom Zaza Park, ktorý vyrastie prakticky hneď vedľa diaľnice D1 v Poprade. Domáci obyvatelia lokalitu dobre poznajú, nakoľko sa tam v súčasnosti nachádza známa sieť rýchleho občerstvenia a ide o strategickú oblasť vzhľadom na frekventované dopravné tepny a blízkosť Vysokých Tatier, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie turistické centrá na Slovensku.

Podľa existujúceho zámeru by mali na spomínaných pozemkoch vyrásť dva obchodné domy s parkoviskami pre viac ako 300 vozidiel. Prvá budova bude dvojpodlažná a počíta s klasickou nákupnou galériou, reštauráciami a posedením. Na prízemí by sa mal nachádzať priestor pre supermarket. Druhá budova pripomína známe retailové parky, teda jednopodlažné predajne so samostatnými vstupmi smerom od parkoviska.

Aktuálne plány hovoria o začiatku výstavby v priebehu budúceho roka, s dokončením sa počíta v roku 2027. Celkové náklady na tento projekt sa pohybujú na úrovni 15 miliónov eur. Okrem obsluhy rozvíjajúceho sa regiónu s potenciálom blízkeho národného parku je výhodou aj to, že by v nákupnom komplexe malo nájsť prácu približne 70 ľudí.