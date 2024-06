V pondelok na tri hodiny prerušia vysielanie: RTVS chystá výstražný štrajk, má pripomenúť aj odkaz Novembra 1989

Vláda Roberta Fica sa od prvého momentu netajila tým, že plánuje zásahy do verejnoprávneho média. Na stole je zákon, ktorý má nielen zmeniť názov RTVS na STVR ale aj iné zmeny v organizačnej štruktúre, čo by mohlo znamenať značné zásahy vládnej moci do verejnoprávnosti a objektivity, či cenzúru, ktorú zažívala napríklad štátna televízia v Poľsku.

Zamestnanci a zamestnankyne sa preto rozhodli pre ďalší pochod, respektíve výstražný štrajk spojený s verejným zhromaždením. Počas jeho trvania prerušia prácu na tri hodiny a nebudú vstupovať do vysielania RTVS. O podujatí informovala na sociálnej sieti Iniciatíva za verejnoprávnosť a nezávislosť.

Chráňme slobodu médií

Štrajk má mať formu protestného pochodu od budovy Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave smerom k ministerstvu kultúry na Námestí SNP33. Práve tam o 12:30 začne protestné zhromaždenie s účasťou verejnosti.

„Na zhromaždení zaznejú požiadavky štrajkového výboru, ktorý reprezentuje zamestnancov a spolupracovníkov RTVS. Na zhromaždení vystúpia tiež osobnosti, ktoré za slobodu slova a demokratické hodnoty bojovali v minulosti. Odkaz Novembra ´89 si nestačí každoročne pripomínať. Keď sú sloboda a demokracia ohrozené, musíme o ne opätovne bojovať,“ informuje iniciatíva.

Organizátori tiež dodávajú, že na to, aby bolo možné využiť všetky zákonné možnosti na kolektívny odpor voči rušeniu RTVS zostáva už len niekoľko dní.

Už o pár dní má totižto Národná rada Slovenskej republiky v druhom čítaní rokovať o Zákone o STVR.

„Ak sa nepostavíme proti tomuto pokusu o likvidáciu verejnoprávnej televízie a rozhlasu, veci naberú raketový spád. Plánované legislatívne zmeny ohrozia redakčnú a tvorivú nezávislosť zamestnancov a spolupracovníkov RTVS. Táto situácia postaví pred neriešiteľné etické dilemy pri každodennom fungovaní inštitúcie aj ostatné profesie, vrátane výrobných a vysielacích zložiek. Podobnú skúsenosť už máme z minulosti,“ upozorňujú iniciátori.

„Sme s Vami, buďte s nami,“ odkazuje RTVS.