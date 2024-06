Jennifer Aniston sa objavila na verejnosti po návšteve estetickej kliniky. Ľudí jej výzor poriadne zaskočil

Jennifer Aniston pred rokmi otvorene prehovorila o tom, že nie je fanúšičkou ihiel a estetických úprav. V roku 2015 tvrdila, že sa tomu vyhýba, pretože si myslí, že sa do toho dá veľmi rýchlo spadnúť. Sama tiež povedala, že na nej vylepšenia vyzerajú smiešne. Teraz sa však zdá, že tomu naplno prepadla aj ona.

Ako píše portál Daily Mail, pred niekoľkými mesiacmi ju pristihli, ako spolu so svojou hereckou kolegyňou a kamarátkou Sandrou Bullock odchádza z estetickej kliniky The Retreat At Split Rock. Sama niekoľkokrát povedala, že nie je fanúšičkou úprav tváre a hoci ani jedna z herečiek nepotvrdila, že sa dali vylepšiť, mnohí pozorovatelia na Jennifer zbadali hneď niekoľko zmien.

Prehnala to s plastikami?

Najnovšie sa objavila na verejnosti pri propagácii seriálu The Morning Show. Hoci vyzerala v červených šatách úchvatne, ľudí vôbec nezaujímala jej postava ani výber outfitu, no v prvom rade jej tvár. Fanúšikovia hovoria, že z nej zostali poriadne zaskočení. Hoci sa našli ľudia, ktorí jej píšu, že vyzerá skvelo a nikto by jej 55 rokov nehádal, niektorí si myslia, že to s úpravami už prehnala.

„Jennifer nevyzerá dobre, jej tvár je poznačená peniazmi a plastickými operáciami… nie je nimi posadnutá? Zašla až príliš ďaleko,“ napísali ľudia. Ďalší si myslia, že výraz jej tváre je zvláštny a nevedia, či je unavená, alebo sa proste niečo nepodarilo. „Vyzerá naozaj veľmi smutne,“ napísal ďalší. Kým samotná herečka nepotvrdila, že sa nechala vylepšiť, dva mesiace po návšteve kliniky ju veľmi na verejnosti vidieť nebolo, a keď ju aj fotografi zachytili, vždy mala zakrytú tvár.