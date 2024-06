Zdenka Predná zo SuperStar prehovorila, prečo sa stiahla do úzadia. Jej slová o šoubiznise vás donútia zamyslieť sa

Jej kariéra začala v speváckej súťaži a zaznamenala raketový úspech. Nielenže niektoré jej hity dodnes hrajú v rádiu, ale robila tiež predskokanku svetovej hviezde.

Speváčku Zdenku Prednú si hádam každý pamätá z úplne prvej série šou Slovensko hľadá SuperStar, kde skončila na štvrtom mieste. O rok neskôr vydala svoj prvý album a nahrala niekoľko hitov, ktoré rádiá dodnes hrajú, ako napríklad „Keď to nejde“ alebo „Vietor“. A hoci stále tvorí hudbu, nepočuť o nej tak ako kedysi a má to svoj dôvod.

Sláva nie je najdôležitejšia

Najnovšie Zdenku vyspovedala herečka Zuzana Vačková vo svojej relácii Zvedavá Zuza. Spoločne sa prešli po Banskej Štiavnici a Zdenka jej prezradila, čo ju prinútilo zmeniť názor na slovenský šoubiznis.

„Veľa ľudí má pocit, že tá sláva je to najviac na svete a ja to nemám až tak úplne. Nie som s tým úplne stotožnená, keďže mám inak postavené tie priority,“ vysvetlila Zdenka, ktorá, ako priznala, nemá až tak rada pozornosť, a tak je rada na miestach, kde ju ľudia poznajú a nerobia z jej prítomnosti haló.

Zdenka vysvetlila, že sláva je dobrá na to, keď chceš medzi ľudí dostať nejaké posolstvo, no nie je to zadarmo. „Je za to niekedy aj veľká daň… Ja mám rada tú svoju slobodu,“ priznala speváčka. Zuzana potom nasmerovala konverzáciu k negatívnym aspektom slávy, keďže ona sama zažíva kritiku pre svoju profesiu a vyzerá to tak, že sa s tým Zdenka dokázala stotožniť.

Potrebovala si oddýchnuť od šoubiznisu