Minsun vyučuje kórejčinu v Prahe: Základy zvládnete za 1 rok. Na halušky som si nezvykla, toto ma prekvapilo najviac

Minsun sa narodila a vyrastala v Južnej Kórei. Rozhodla sa ale, že pôjde študovať do Česka. V súčasnosti je to už 7 rokov, čo v tejto krajine žije a Čechov, ale aj Slovákov kórejčinu vyučuje. Zaujímalo nás, aký najväčší šok ju v Česku čakal a ako prebiehajú jej jazykové lekcie.

Ako ste sa dostali z Kórey do Česka? Čo vás na krajine lákalo a ako dlho tam už ste?

Do Česka som prvýkrát prišla, keď som sa počas bakalárskeho štúdia bohemistiky prihlásila na výmenný program na UK v Prahe. Štúdium bohemistiky mi poradil ocko, keďže sa v tom čase prudko rozvíjala spolupráca medzi Českom a Kóreou. Veľa kórejských firiem investovalo na území ČR a zakladali si tu pobočky a továrne.

Na bohemistike som sa začala učiť češtinu, a to úplne od abecedy. No a bolo to ťažké. Nerada to priznávam, ale zhruba v druhom ročníku som sa veľmi snažila prestúpiť na germanistiku. To bol totiž odbor, na ktorý som sa hlásila pôvodne a na ktorý mi nestačili body na prijímačkách. Keď sa na to pozerám spätne, našťastie sa mi to nepodarilo.

V treťom ročníku na výmennom pobyte som sa zoznámila s niekoľkými skvelými kamarátmi, a keďže som cítila potrebu sa s nimi baviť, čeština sa mi zrazu učila omnoho ľahšie. Len čo som v Česku spoznala život, moja motivácia k učeniu i záujem o miestnu kultúru vzrástli. Z ročného pobytu som si vzala množstvo krásnych spomienok, čo malo určite vplyv na moje rozhodnutie prihlásiť sa aj na magisterské štúdium. V roku 2017 som sa presťahovala do Prahy a som tam nepretržite už skoro 7 rokov.

Čo vás na živote v Česku prekvapuje najviac? Čo sa vám na tejto kultúre a krajine najväčšmi páči a čo vám, naopak, možno trochu prekáža?

Najviac sa mi páči rešpekt voči prianiam a rozhodnutiam jednotlivca. Mám pocit, že keď v Česku niekomu predostriete svoje rozhodnutie, nemá toľko ľudí tendenciu oponovať vlastným názorom. Príde mi, že ľudia sa viac snažia chápať a podporovať rozhodnutia iných namiesto toho, aby ich prehovárali. Preto mám dojem, že v českej spoločnosti je väčšia rozmanitosť názorov, ale napríklad i vkusu, čo sa týka módy.

V porovnaní s tým ľudia v kórejskej spoločnosti majú skôr tendenciu nebyť nápadní v skupine, preto často sledujú, čo je populárne a je normálne podľa aktuálneho mainstreamu prispôsobovať aj svoje názory. Táto tendencia je badateľná napríklad aj v móde, keď je práve nejaký štýl alebo produkt obľúbený, chcú ho mať všetci, aby zapadli a nevyčnievali.

Alebo napríklad, keď odmietnem piť alkohol na oslave v Česku, síce pár ľudí zdvihne obočie alebo zažartuje, ale nie je to nepríjemná situácia ako vybočiť z davu v Kórei a odmietnuť tam prípitok. Je mi asi príjemnejšie, že v medziľudských vzťahoch nemusím byť vždy pripravená zmeniť svoj názor kvôli ostatným, ani sa nemusím toľko prispôsobovať.

A som veľmi rada, že ma Česi v okolí akceptujú a sú ochotní počkať, kým dokončím svoje rozprávanie v češtine. Občas na môj účet zažartujú, že prečo sama sebe tak ubližujem tým, že sa učím taký ťažký jazyk. Niekedy im vidím v očiach aj stopy súcitu, ale viem, že si vážia, keď si cudzinec dá námahu. S Čechmi a českou kultúrou som veľa problémov nezažila, ale ak by som si už niečo musela vybrať, pripojím to k odpovedi na nasledujúcu otázku.

Aké jedlá vám v Česku zachutili, a ktoré tradičné jedlá vás, naopak, príliš neoslovili?

Česká kuchyňa mi celkom chutí. Vždy som si pochutila na jedle u kamarátov alebo rodiny svojho českého priateľa. Najradšej zo všetkého mám sviečkovú od priateľovho ocka. Sú ale jedlá, ktoré stále nemôžem pochopiť, ale aj tak si ich rada občas dám, napríklad utopence. Stále veľmi nerozumiem tomu, prečo dobré špekáčiky nakladajú v octe, namiesto aby ich dali na gril.

Alebo napríklad králičie mäso – toto mäso som videla a ochutnala v Česku prvýkrát, v Kórei máme králiky len ako domácich miláčikov a nie je to obvykle mäso na jedenie. Ďalej vyprážaný syr – to bol pre mňa vizuálny šok, pretože to na prvý pohľad vyzeralo veľmi mastne, proste kalorická bomba. Vyprážaný kapor – ani kapor sa v Kórei veľmi neje a má dosť mastné mäso, ale celkom mi chutilo, až som sa divila, koľko mojich kamarátov kapra nemá rado.

Čo som však doteraz nepochopila, je nakladaný hermelín. Keď ho jem, stále sa cítim trochu stratená, nie som si totiž istá, čo by som mala vnímať za chute, alebo čo konkrétne by som si na tom mala užívať. A teraz to najhoršie, hádam mi to vy i vaši čitatelia odpustíte, ale problém mám s bryndzovými haluškami. Kórejská kuchyňa je veľmi štipľavá a chuťovo výrazná, takže z domova vôbec nie som naučená užívať si jemné chute mliečnych produktov. Na výlete v Bratislave som z halušiek bola doslova sklamaná, s priateľom sme si potom vymenili tanier za jeho strapačky s kapustou a slaninou a to bolo omnoho lepšie.

Čo vám z domoviny chýba v Česku najviac?

Najviac mi chýba styk s rodinou a kamarátmi. Občas ma mrzí, keď navštevujeme priateľových prarodičov, že sa kvôli vzdialenosti nemôžem vídať s tými mojimi. V tomto bol veľmi ťažký minulý rok, pretože zomrel dedko z ockovej strany a babička z mamkinej strany. Najviac mi bolo smutno z toho, že som tam nemohla byť vo chvíli, keď odišli, že som nemohla osobne utešiť ani objať svojich rodičov. Občas mi chýbajú zrazy a žartovanie s kórejskými kamarátkami zo základnej a strednej školy. Síce v Česku mám veľa úžasných kamarátov a priateľa, ale chýba mi možnosť viesť nejaké obsahovo vážnejšie rozhovory v mojom materinskom jazyku.

Aký najväčší kultúrny rozdiel vnímate? Akí sú ľudia v Česku v porovnaní s ľuďmi v Kórei? Zažili ste po príchode do Česka nejaký kultúrny šok?

Podľa mňa majú Česi aj Kórejčania v medziľudských vzťahoch veľmi podobné hodnoty. V oboch krajinách sú ľudia opatrní a dávajú pozor na svojich blízkych, konajú slušne, s rešpektom a zdvorilo voči starším.

Doslova obrovský kultúrny rozdiel, ktorý by som nevedela prijať, mi nenapadá. Je pre mňa vždy trochu zvláštne, že v porovnaní s Kórejčanmi, v Česku nehrá až takú dôležitú rolu vekový rozdiel medzi ľuďmi, resp. vek nie je prvý určujúci faktor pre postavenie ľudí vo vzájomnom kontakte. Väčšinou ľudia (aspoň na prvý pohľad) s ostatnými zaobchádzajú ako rovný s rovným.

Bola som prekvapená, že v Česku si tykajú ľudia, medzi ktorými je vekový rozdiel napríklad 10 rokov, alebo keď ma na doktorandskom štúdiu profesori oslovovali „kolegyňa“. Priateľovi jeho školiteľ navrhol tykanie, to by sa v Kórei určite stať nemohlo. To je podľa mňa hlavný rozdiel v porovnaní s kórejskou spoločnosťou, keďže u nás sú vek a hierarchia determinanty, podľa ktorých vo vzťahoch s ostatnými nastavujeme neprekročiteľné mantinely, ich prekročenie sa považuje za vrcholne neúctivé.

Podľa toho, či je náš partner v konverzácii starší, nastavujeme aj gramatiku, ktorú používame, ako napríklad honorifikačná koncovka. U nás by sme voči staršiemu človeku mali vystupovať vždy skromne a pokorne. A, samozrejme, sú tu také roztomilé rozdiely v životnom štýle, napríklad, že tu je prípustné ísť sa v plavkách opaľovať do parku, alebo nie je nijako neslušné vysmrkať sa na verejnosti.

Ako sa vám učila čeština? Je podľa vás náročnejšie naučiť sa tento jazyk, alebo je ťažšie naučiť Čecha po kórejsky?

Aj keď češtinu používam každý deň skoro 7 rokov, stále sa stretávam s novými frázami a mám radosť, keď sa z konverzácie naučím niečo nové. Mojím najväčším nepriateľom v češtine je určite skloňovanie. Pamätám si, ako ma šokovalo, keď pán profesor na úvodnej hodine českej gramatiky ukázal celú tabuľku skloňovania, trvalo mi veľmi dlho, než som sa ju celú naučila.

Veľmi obdivujem, ako sú Česi/Slováci schopní vložiť do vety všetky slová správne vyskloňované. A občas si pletiem podobne znejúce slová, napríklad naberačka/nabíjačka, koza/kosa, kreveta/kravata, kartáček/krteček atď., stále sa mi tak darí generovať nové vtipné príbehy. Nedávno som si splietla vaječňák a vaječník…

Čeština a kórejčina sú úplne odlišné jazyky, nepochybujem o tom, že českým žiakom pripadá kórejčina extrémne náročná. Hovorievam im, že mi s učením českého jazyka pomáha znalosť angličtiny, pretože oba jazyky zdieľajú európsky koreň a majú dosť spoločných slov s latinským pôvodom – rovnaké slová s trochu iným spellingom, napríklad, nervous/nervozní, conversation/konverzace, discussion/diskuse, deport/deportovat atď. A tiež slovosled v anglickej vete je podobnejší českému než kórejskému.

Ale českí študenti si touto barličkou v kórejčine nijako nepomôžu, preto si myslím, že pre českého študenta je kórejčina náročnejšia, než čeština pre Kórejca so znalosťou niektorého iného európskeho jazyka. Vždy na začiatku semestra svojim žiakom hovorím, že určite sa v živote ešte nestretli s „naozaj takým cudzím jazykom“, ako je kórejčina. Viem, že českí a slovenskí študenti sa učia po anglicky, nemecky atď., ale v kórejčine im to, bohužiaľ, veľmi prínosné nie je.

Kórejčinu aj učíte — ak človek začína od úplných základov, ako dlho v priemere trvá, kým sa naučí v kórejčine plynule hovoriť?

Je to veľmi individuálne. Ale behom roku štúdia si väčšina študentov zvládne vybudovať základ pre ľahkú konverzáciu – v kórejčine sa vedia predstaviť, nakúpiť, baviť sa o počasí, schôdzke, aktivitách a programe (v prítomnom/minulom/budúcom čase), popísať lokáciu niekoho/niečoho atď. Aby hovorili plynule, na to je určite nutné viac času a precvičovania. Preto sa na lekciách podľa úrovne snažím hovoriť viac a viac po kórejsky, aby si zvykli na výslovnosť a zlepšili odpočúvanie.

V pokročilom kurze (zhruba po 3 rokoch) veľká časť lekcie prebieha v kórejčine a žiaci rozumejú a hovoria výborne. Aby som ich upokojila, často hovorím, že kórejčina je tiež jazyk, ktorým sa ľudia bez problémov zvládnu dohovoriť. Dá sa zvládnuť a naučiť sa, najťažší je ale prvý rok štúdia, kým pochopia systém kórejčiny. Len čo pochopia logiku jazyka – kórejčina je jazyk partikulí, koncoviek a prípon –, potom je už učenie veselšie a je to skôr o budovaní lepšej slovnej zásoby.

Ako vlastne lekcie u vás prebiehajú? Učia sa u vás žiaci aj písmo, alebo sa zameriavate viac na hovorenú konverzáciu?

Určite začíname od písma a abecedy, to je pre pochopenie gramatiky a vetnej konštrukcie nevyhnutné. Kórejská abeceda možno vyzerá zložito, ale nakoniec to je zo všetkých krokov na ceste k ovládnutiu kórejčiny ten najmenší problém. Hoci to na prvý pohľad môže pôsobiť, že naše písmo sú obrázky, v skutočnosti je hlavná myšlienka rovnaká ako v latinke. Jednotlivé znaky/písmenká prislúchajú hláskam a skladajú sa do blokov po dvoch až štyroch. V blokoch sa potom číta štandardne zľava doprava a zhora nadol.

Na začiatku každej lekcie začíname jednoduchou konverzáciou o tom, ako sa mali a čo majú nové, ja opravujem výslovnosť, slovosled a gramatiku. Keďže cieľom nášho snaženia je vedieť kórejsky ako rodený obyvateľ, rada učím aj hovorovou kórejčinou, aby študenti rozumeli napríklad postavám v seriáloch. Ale zároveň upozorňujem, ako má znieť tá istá vec spisovne.

Je na každom, ako k lekciám pristupuje, niekto si aktívne vyhľadáva novú slovnú zásobu a pripravuje sa na to, o čom budem na lekcii hovoriť, niekto skôr len pasívne počúva. Rozdiely v slovnej zásobe a hovorení sú potom badateľné už aj po roku štúdia.

Písaný prejav trénujeme prostredníctvom domácich úloh, ktoré potom študentom opravujem a vraciam okomentované. Lekcie sa snažím ozvláštniť rôznymi ďalšími zdrojmi (pesnička, video, článok, seriál, robím špeciálne lekcie zamerané na kórejské reálie), aby sa žiaci dozvedeli aj niečo o našej kultúre a krajine.

Okrem lekcií u vás čo môže človek urobiť, aby sa v kórejčine zlepšoval čo najviac?

So žiakmi sa stretávame raz týždenne, čo určite nie je dosť. Preto študentom dávam úlohy, aby mali na čom pracovať i mimo kurzu a aby mali možnosti si precvičiť novinky, ktoré sme spolu prebrali na hodine. Uvedomujem si, že si v Česku ťažko nájdu príležitosť precvičovať si kórejčinu s rodeným človekom, preto sa zameriavam na konverzáciu počas lekcií.

Čo žiakom určite veľmi pomáha, je sledovanie kórejských televíznych programov, influencerov a K-pop idolov. Veľa z toho, čo sa naučia, je síce hovorová alebo aj nespisovná kórejčina, ale to už potom opravíme na lekciách, preto tieto zdroje aj tak veľmi odporúčam.

Stretli ste sa už s tým, že sa žiak kórejčinu napriek snahe naučiť nedokázal? Naučiť sa iné písmo, gramatické pravidlá, rôzne frázy, môže byť veľmi náročné.

Skôr sa stretávam so študentmi, ktorí stratia motiváciu – dostanú sa k štúdiu kórejského jazyka, pretože sa im páči K-pop alebo K-drama. No hneď ako im ale dôjde, koľko práce je treba investovať do toho, aby pochopili základy kórejčiny a dostali do seba rozumné množstvo slovnej zásoby, cítia sa byť stratení a zahltení. Iní skrátka zistia, že kvôli škole, rodine alebo ostatným koníčkom nemôžu venovať kórejčine dostatok času a úsilia.

Aké chyby robia študenti učiaci sa kórejský jazyk najčastejšie? Stretli ste sa s nejakou vtipnou situáciou, kedy sa žiak pomýlil a vyšlo z toho niečo vtipné?

Najčastejšie chyby sa týkajú pravopisu pri hláskach, ktoré latinka nepozná. Problém robia samohláskyㅓ [eo] a ㅗ [o]. Je medzi nimi fonetický rozdiel, ktorý Kórejčania ľahko rozlíšia, ale Čechom to robí problém, pretože to takpovediac „nemajú v uchu“. Automaticky sa tak orientujú na [o], aj keď počuli [eo]. Preto robia chyby ako 고기[go-gi](mäso) namiesto 거기[geo-gi](tam), 곳[got](miesto) namiesto 것[geot](vec).

Podobne je to so spoluhláskami, ㅅ [s] a ㅆ [ss], tu je odlišnosť vo výslovnosti vari ešte ťažšia. Píšu 살[sal](špek) namiesto 쌀[ssal](ryža). Niektoré z tých chýb sú veľmi roztomilé. Študentka mi napísala do testu, že v práci pracuje s novým „levom“, ktorý sa píše kórejsky 사자[sa-ja]. Po chvíľke mi došlo, že si to splietla so slovom 사장[sa-jang](CEO/šéf). Jedna hláska vie narobiť veľký neporiadok. Študent si splietol výraz 멋있다[meo-shi-tta](byť pekný), so slovom맛있다[ma-shi-tta](byť chutný) a povedal, že mal na večeru peknú makrelu.

