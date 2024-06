Diablov raj patrí medzi najhoršie miesta na zemi: Ľudia tu hľadajú zlato, no zvyčajne nájdu iba choroby a pomalú smrť

Infraštruktúra a hygiena je tu takmer neexistujúca, kriminalita je alarmujúca. Ľudia by tu vlastne ani žiť nemali. Napriek tomu ale v usadlosti La Rinconada mnohí ostávajú v nádeji, že sa im podarí zarobiť rozprávkové peniaze. Miestami to tu pripomína peklo na zemi, kde to zvládnu len tí najodvážnejší. Tomuto miestu hovoria aj „diablov raj“.

Diablov raj

V peruánskych Andách sa nachádza mesto, ktorému sa hovorí „Diablov raj“. Jeho oficiálny názov je La Rinconada a 50 000 obyvateľov tu žije v nadmorskej výške od 5 000 až do 5 300 metrov, čo z neho robí najvyššie položené trvalé osídlenie na zemi, informuje web Live Science. Život na tomto mieste je extrémne ťažký.

Nie je tu tečúca voda, neexistuje tu kanalizácia ani odvoz odpadu. Je teda len na obyvateľoch, čo urobia s odpadom, ktorý vyprodukujú. Niektorí ho zakopú za mestom, iní ho spaľujú. Ďalší ho jednoducho odhodia tam, kde sa práve nachádzajú. Neďaleko sa rozprestiera jazero, ktoré je taktiež preplnené odpadkami. Obyvatelia čerpajú vodu z jazera alebo z ľadovca, no ten je taktiež plný nebezpečných látok. Napriek tomu ju ale ľudia využívajú na pitie či varenie, jednoducho nemajú inú možnosť. Ako informuje National Geographic, o riadnych domoch tu ani nechyrovať. Ľudia žijú v plechových chatrčiach, ktoré si vlastnými silami poskladali.

Podľa Business Insider tu nenájdete žiadnu školu ani nemocnicu, napriek tomu, že tu žijú aj deti a aby toho nebolo málo, usadlosť aj jej okolie sú kontaminované nielen odpadkami a splaškami, ale aj ortuťou. Mnohí obyvatelia trpia následkom toho otravou, ortuť nielenže postihuje nervový systém, ale okrem iného spôsobuje svrbenie, pálenie a zmenu sfarbenia pokožky. Potraviny sa dovážajú z nižšie položených oblastí a elektrina, ktorú väčšinou považujeme za samozrejmosť, bola v meste zavedená až po roku 2000.

Ľudia dúfajú, že vďaka ťažbe zlata zbohatnú

La Rinconada je známa najmä ťažbou zlata. Práve pre zlato pred viac ako 60 rokmi toto mesto vzniklo ako dočasná banícka osada. A je to jediný dôvod, pre ktorý tu ľudia ostávajú do dnešného dňa. Život im ale sťažujú nielen vyššie spomenuté faktory. Aby toho nebolo málo, vzhľadom na polohu usadlosti ľudí ohrozuje aj nízka hladina kyslíka v organizme. Ak človek na takéto podmienky nie je zvyknutý, pri návšteve mesta sa mu zrazu zrýchli pulz a ťažšie sa mu dýcha. V extrémnych prípadoch môže dôjsť k mimoriadne nebezpečným, ba dokonca život ohrozujúcim stavom.

La Rinconada, Peru – 5.100m/16,700ft pic.twitter.com/m2EJ89RKxp — Benjamin Young Savage (ᐱᓐᒋᐱᓐ)  (@benjancewicz) April 20, 2019

Ľudí to ale, zdá sa, neodradí od toho, aby neustále skúšali svoje šťastie. V rokoch 2001 až 2009 sa počet obyvateľov najvyššie položeného mesta na svete zvýšil podľa webu Atlas Obscura o viac ako 230 percent. S rastúcou cenou zlata stúpal aj počet obyvateľov. Ľudia tu pracujú v podstate ilegálne. Muži, ale aj ženy pracujú celý mesiac a nedostávajú za to žiadnu mzdu. Ak majú šťastie, dostanú jedlo a plechovú strechu nad hlavou.

Ženy nemajú povolený vstup priamo do baní, vykonávajú preto rôzne práce v okolí, niektoré napríklad vyrábajú kovové nástroje potrebné do bane. Po 30 dňoch môžu baníci jeden deň hľadať zlato pre seba a vziať si domov toľko rudy, koľko jej len unesú. Háčik ale spočíva v tom, že nie je možné predvídať, koľko zlata sa bude v rude ukrývať. Ostáva im jediné – spoliehať sa, že sa na nich usmeje šťastie a neodídu naprázdno. Potom opäť ďalších 30 dní pracujú bez mzdy.

Profitu sa nikto vzdať nechce

