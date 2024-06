David Beckham čelí kritike, dôvodom sú fotografie s dcérou. Ľudia mu odkazujú, že je to nevhodné

Známy otecko opäť čelí kritike. Po víkende strávenom so svojou dcérou sa ich spoločné fotografie objavili na internete a ľuďom sa opäť nepáčilo, ako ju drží.

Ako informoval portál Brightside.me, David Beckham vzal svoju 12-ročnú dcéru Harper na futbalový zápas do Miami na Floride. Štyridsaťdeväťročná hviezda, ktorá je spolumajiteľom klubu, dúfala, že mu jeho dcéra prinesie šťastie v zápase MLS. Napriek jeho nádejam sa však Beckhamovmu tímu podarilo iba remizovať. To ale nepokazilo ich spoločný deň a otec s dcérou si v dobrej nálade užili zápas.

Užili si spoločný deň

Beckham si s dcérou spravil selfie, na ktorom sa obaja usmievajú do kamery. Zo zápasu však vznikli aj iné fotografie. Na nich Beckham objíma svoju dcéru, spoločne sa smejú a užívajú si deň vo dvojici. Počas sledovania zápasu navyše Beckam dlhšie držal dcéru okolo pásu, čo sa podarilo zachytiť aj na týchto fotografiách. A hoci šlo o nevinné gesto otca voči jeho vlastnej dcére, ktoré mnohí považovali za milé, niektorí ľudia s tým mali problém.

Mnohí fanúšikovia na internete obdivovali silné puto medzi otcom a jeho dcérou. Jeden človek poznamenal: „Zdá sa byť milá a on vyzerá ako fantastický otec,“ zatiaľ čo iný poznamenal: „Páči sa mi, ako ju otec zbožňuje. Musí byť pekné byť najmladším dievčaťom s tromi staršími bratmi.“

Vraj sa jej nevhodne dotýka

To, čo však oni považovali za milé, niektorí ľudia označili za nevhodné a Beckhamovi odkázali, že jeho dcéra už nie je malé dievčatko, aby ju mohol objímať, ako sa mu zachce. “Beckham si musí uvedomiť, že jeho dcéra rýchlo rastie. Nemôže ju objímať rovnako, ako keď mala 5 rokov,“ odkázal mu jeden komentujúci. „Otrasné fotky. Vyzerá na 18, vyzerá to totálne nevhodne,“ pridal sa ďalší.

„Pri pohľade na túto fotku mi nenapadá vôbec nič pozitívne, takže radšej držím jazyk za zubami,“ zhodnotil tretí a ďalšia zas napísala: „Nech je to akokoľvek milé a nevinné, už to nie je vhodné. Harper teraz vyzerá ako mladá žena.“ Viacerí sa tiež zhodli na tom, že ak jej chce Beckham prejaviť náklonnosť, mal by dať ruku okolo jej ramien a nie pása.