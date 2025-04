Rasťo prvýkrát prehovoril o víťazke Ruže pre nevestu. Priznal aj to, ako po pozretí šou zmenil názor na súťažiace

Posledná odvysielaná epizóda Ruže pre nevestu skončila skutočne dramaticky. Nielenže sa vyfarbila jedna zo súťažiacich a Kristína takmer neprijala Rasťovu ružu, ale ženích stále stojí pred dôležitým rozhodnutím, ktoré diváčky uvidia až o týždeň.

V piatok odvysielala televízia Markíza piatu epizódu šou Ruža pre nevestu. V nej diváci videli ďalšie rande, ďalšie prejavy náklonnosti, ale tiež ďalšiu drámu. Navyše sa v negatívnom svetle ukázala Kristína, čo nikto nečakal a najmä nie ženích Rasťo. Napriek tomu získala ružu a je pri vyraďovaní v bezpečí. O tom, kto podľa nás naopak v bezpečí rozhodne nie je, si môžete prečítať v našom predošlom článku.

Bol v šoku z toho, čo sa dialo vo vile

V napätí však nie sú len diváci. Natáčanie sa už totiž dávno skončilo a všetci súťažiaci sú späť doma. Medzi nimi aj Rasťo, ktorý v súčasnosti venuje svoj čas a energiu podcastu Romulus & Remus, ktorý majú s moderátorom Krištofom Králikom. V ňom rozoberajú jednotlivé epizódy a Rasťo na nich poskytuje úprimnú reakciu, keďže mnoho z týchto momentov nemal možnosť zažiť naživo. Navyše odhaľuje aj nové stránky dievčat, o ktorých v tom čase nemal ani len poňatia.

Rasťo sa najnovšie vyjadril k posledným dvom epizódam, počnúc rande s Kristínou a následne trojitým rande, na ktorom padla pusa s Miškou. Krištof odhalil, že Rasťo vôbec netušil, že medzi troma dievčatami – Michaelou, Noemi a Timeou – panovalo napätie, ktoré si so sebou priniesli z vily. Najviac to bolo vidieť v scéne, kde Noemi a Michaela ostali samé a nemali si čo povedať. „Úplné ticho,“ okomentoval Rasťo.

„Ja som naozaj o konfliktoch, ktoré sú vo vile, vôbec nič nevedel. To, že Noemi si vlastne zastávala Aničku a z toho vznikli všetky tie problémy,“ vyjadril sa k situácii Rasťo. Netušil, čo spôsobil tým, že si na toto rande pozval práve túto trojicu dievčat. „Bol som sám z toho prekvapený, že aká je dynamika medzi dievčatami. Až postupne teraz zisťujem, ako to tam vyzeralo,“ dodal televízny ženích.

Z pohodlia vlastného domova sa tak z televízie dozvedel nejednu šokujúcu informáciu a mal možnosť prehodnotiť názor na jednotlivé súťažiace. „Keď to teraz vidím, tak to vidím ako vy po prvýkrát,“ upozornil Rasťo divákov. „Keby som to videl, tak by som možno aj niektoré rozhodnutia spravil ináč, s odstupom času,“ dodal na margo správania dievčat vo vile.

