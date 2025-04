Školské podujatie pobúrilo rodičov: V Detve rozdávali žiakom propagačné predmety strán Smer a Republika, školy sa dištancujú

Podujatie, ktoré sa konalo v Detve a organizoval ho Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, vyvolalo ostrú reakciu škôl aj rodičov žiakov. Na súťaži, ktorá bola venovaná téme druhej svetovej vojny, dostali žiaci základných škôl ako odmeny propagačné materiály politických strán Smer a Republika.

Medzi cenami sa dokonca nachádzala permanentka do fitka Milana Suju, člena strany Republika. Informáciu o incidente priniesol na Instagrame novinár Rastislav Iliev z televízie TA3, ktorý k príspevku s vyjadreniami o incidente dopísal: „Tak kto tu zneužíva študentov“. Na podujatí sa zúčastnili žiaci viacerých základných škôl vrátane ZŠ Kukučínova a ZŠ J. J. Thurzu.

Školy sa od politickej agitácie dištancovali

Podľa slov riaditeľov týchto škôl neboli vopred informovaní o tom, že medzi cenami sa budú nachádzať politicky ladené predmety. Obe školy sa po incidente dištancovali od akejkoľvek politickej agitácie v školskom prostredí a zverejnili svoje oficiálne stanoviská na sociálnych sieťach.

Riaditeľ ZŠ J. J. Thurzu, Mgr. Bohuslav Ilavský, v stanovisku uviedol, že škola bude v budúcnosti dôkladnejšie dohliadať na výber partnerov a priebeh podujatí, ktorých sa zúčastňuje. Podobný postoj vyjadrila aj ZŠ Kukučínova Detva, ktorá označila zneužívanie historických tém na politické účely za mimoriadne nevhodné.

Podľa vyjadrení oboch škôl boli politické predmety deťom odovzdané bez ich predchádzajúceho súhlasu či informovania. Školy zdôraznili, že dôsledne dodržiavajú zásadu politickej neutrality a odmietajú akékoľvek snahy o politické ovplyvňovanie žiakov.

Nechutné a pokrytecké správanie

Na sociálnych sieťach sa objavila správa od rodiča, ktorý bol pobúrený. Podľa neho je absolútne neprípustné, aby sa politická propaganda dostávala do škôl, a to navyše pri takej citlivej téme, akou je druhá svetová vojna.

„Dobrý deň, chcela by som Vám dať do pozornosti udalosť, ktorá sa stala včera v Detve. Žiaci základných škôl boli pozvaní Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov na súťaž o druhej svetovej vojne. V závere dostali žiaci odmeny v podobe propagačných materiálov strany Smer a Republika, čo by veľkých bojovníkov proti mimovládkam v školách. Vrchol bola permanentka do Sujovho fitka. Škola ZŠ Kukučínova v Detve a ZŠ J. J. Thurzu zverejnili odmietavé stanovisko – môžete si ho nájsť na ich facebookových profiloch. Prosím, dostanete na svetlo sveta toto nechutné a pokrytecké správanie,“ napísala zhrozená matka.