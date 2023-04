Škodia nám viac, ako by ste si mysleli: Odborníci vysvetlili, prečo máme nočné mory a ako sa ich zbaviť

Snáď každý človek aspoň raz za život okúsi nepríjemnú nočnú moru. U niektorých ľudí sa ale vyskytujú opakovane. Odborníci vysvetľujú, prečo je to tak a čo sa s tým dá robiť.

Nočné mory trápia aj dospelých

Ako píše web CNN, nočné mory sa najčastejšie vyskytujú u detí, z času na čas ich však zažije 50 až 85 % dospelých. Väčšinou sa nám sníva o veciach, ktoré sme zažili počas dňa. Vedci si myslia, že sny sú dôležitou súčasťou konsolidácie spomienok a „omladenia“ kognitívnych funkcií.

Tým, že mozog prehráva obrazy z dňa vo forme snov či nočných môr, sa snaží dať im istý zmysel. Podľa webu AASN nočné mory vyvolávajú pocity strachu, úzkosti a hrôzy. Ak sa vyskytujú častejšie ako raz či dvakrát za týždeň, môžu ovplyvniť výkon človeka v práci. Môže ísť o poruchu, ktorú je možné liečiť terapiou alebo medikamentózne.

Časté nočné mory sa môžu spájať s nespavosťou, depresiou, ale aj so suicidálnym správaním. Vzhľadom na to, že môžu zapríčiniť nespavosť, následkom nočných môr neraz dochádza aj k obezite a srdcovo-cievnym ochoreniam. Čo môže s opakujúcimi sa nočnými morami pomôcť?

Nočné mory sa vyskytujú v REM fáze spánku, kedy sú naše svaly najviac uvoľnené. Ak sa zobudíme v tejto fáze spánku, zvyčajne si sen zapamätáme najlepšie. Ideálnym riešením je preto podľa odborníkov strážiť si spánkový režim a dopriať si dostatočné množstvo kvalitného a neprerušovaného spánku.

Tomuto sa vyhýbajte

Samozrejmosťou by malo byť zaspávanie a vstávanie v približne rovnakom čase. Nezabudnite si miestnosť dostatočne vyvetrať a zatemniť a v poobedňajších hodinách sa vyhýbajte stimulantom a venujte sa aktivitám, ktoré privodia stav relaxácie.

Nočný nepokoj môže vyvolať aj alkohol, kvôli jeho konzumácii sa v noci častejšie budíme a je pravdepodobnejšie, že si zapamätáme nočné mory. Mnoho ľudí si myslí, že alkohol ich unaví a pomôže im lepšie spať, opak je ale pravdou.

Pred spaním by ste sa nemali ani zbytočne prejedať. Podľa The Sleep Doctor je potom náš mozog aktívnejší a výskyt nočných môr je pravdepodobnejší. Vyhýbať by ste sa mali najmä ťažkým jedlám, a to dve až tri hodiny pred spaním.

Vyhľadajte odborníka

Narúšať REM spánok a spôsobovať nočné mory môžu aj niektoré lieky. Ak ste si všimli, že sa ich výskyt zvýšil po tom, čo ste začali užívať nové lieky, jednoznačne kontaktujte svojho lekára. Pokiaľ nočné mory nie sú zapríčinené liekmi, pomôcť môže relaxácia, napríklad postupné uvoľňovanie svalov. Zrelaxovať vám môže pomôcť aj to, ak svoje obavy a stresy vypíšete do denníka.

Na horory by ste mali pred spaním zabudnúť, venujte sa radšej niečomu, čo vyvoláva pozitívne emócie. Ak môžete, vyhnite sa radšej aj sledovaniu správ, ktoré by vás mohli rozrušiť. Nočné mory sú niečo, čo sa mozog dokáže naučiť. Podľa odborníkov preto môže pomôcť prerozprávanie konca. Ak si nočnú moru pamätáte, napíšte ju na papier a prepíšte jej koniec tak, aby bol pozitívny. Opakovaním si to mozog precvičuje a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa pozitívny koniec dostane aj do vašich snov.

Lepšie spať vám môže pomôcť aj aplikácia s bielym šumom. Ak nič nezaberá, jednoznačne by ste mali zvážiť návštevu odborníka. Nočné mory totiž môžu byť známkou posttraumatickej stresovej poruchy alebo poruchy nálad. Pomôcť preto môže napríklad aj psychoterapeut.