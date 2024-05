Obrovská radosť! Slováci tesne zdolali USA po predĺžení 5:4, všetci sledovali zápas v absolútnom napätí

Slovenskí hokejisti zvíťazili v pondelňajšom stretnutí B-skupiny MS v Ostrave nad USA 5:4 po predĺžení. Pripísali si druhý triumf na šampionáte a v tabuľke majú päť bodov. Mužstvo trénera Craiga Ramsayho viedlo v zápase 4:1, no favorit tromi gólmi v treťom dejstve poslal duel do predĺženia. V ňom zariadil víťazstvo svojho tímu Miloš Kelemen.

Slováci predvádzali v prvých dvoch tretinách aktívny hokej, ktorý im vyniesol vedenie 4:1. V úvodnom dejstve sa presadili Kelemen s Liborom Hudáčkom a v prostrednej časti pridali presné zásahy Šimon Nemec a Patrik Koch. Slováci v záverečnej tretine poľavili a pasívna hra posadila Američanov na koňa. Tí gólmi Shanea Pinta, Bradyho Tkachuka a Lukea Hughesa poslali duel do predĺženia. V ňom mal v úvode veľkú šancu Kelemen, no brankára Augustina neprekonal. Mrzieť ho to však nemuselo, pretože 64 sekúnd pred koncom predĺženia dokázal tečovať strelu Nemca a rozhodol o extra bode pre slovenský tím.

„Výborný zápas, ukázali sme charakter. V tretej tretine to nebolo ideálne, dostali sme na 4:4. Dokázali sme to zvrátiť a dva body sú super. Američania mali veľký tlak, trochu zbytočne sme sa stiahli, ale to robí tím silným. Ukázali sme, že sme dobrí hráči a v predĺžení sme vyhrali,“ vyjadril sa obranca Šimon Nemec.

Slovákov čaká deň voľna a svoj štvrtý zápas na šampionáte odohrajú v stredu o 20:20 h proti Poľsku, USA čaká v rovnakom čase vo štvrtok výber Francúzska.