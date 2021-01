Predpovedali Gretu Thunbergovú či nástup Donalda Trumpa na prezidentský trón. Zdá sa však, že vopred vedeli aj to, že inauguráciu nového prezidenta Bidena bude moderovať obľúbený herec Tom Hanks.

Tom Hanks moderoval inauguráciu nového amerického prezidenta



Len včera sme vám priniesli článok o tom, ako Simpsonovci v časti Bart to the Future predvídali nástup Kamaly Harris na post prvej ženskej americkej viceprezidentky. Fanúšikovia však objavili ďalšiu zaujímavú predpoveď. Zdá sa, ako keby tvorcovia slávneho animovaného seriálu vopred vedeli, že inauguráciu nového prezidenta Bidena bude moderovať herecký miláčik Tom Hanks, píše portál LAD Bible. Aj keď Tom Hanks sa neobjavil v seriálovej, ale vo filmovej verzii Simpsonovcov, ktorá mala premiéru v roku 2007.

Dôkazom má byť scéna, v ktorej Tom Hanks komentuje dianie uprostred chaosu a propaguje pritom „nový“ Grand Canyon. Nový Grand Canyon mal byť miestom, ktoré by ostalo po tom, čo vláda vyhodí zamorený Springfield do vzduchu, čo Simpsonovcov pochopiteľne znepokojilo. Fanúšikovia sú presvedčení o tom, že až na ten Grand Canyon sa presne to udialo aj včera.

Terčom konšpiračných teórií nie je prvýkrát

Vo filme Tom Hanks prehlásil, že americká vláda stratila dôveryhodnosť občanov, preto si požičali jeho. Vzhľadom na dianie týkajúce sa Donalda Trumpa a na nedávne nepokoje či vpád do Kapitolu je teda naozaj možné povedať, že Tom Hanks moderoval inauguráciu uprostred chaosu. Stojac pred Lincolnovým pamätníkom sa Hanks vyjadril, že Amerika v posledných týždňoch a rokoch prežíva náročné obdobie plné nepokojov. Zároveň však vyjadril nádej, že v budúcnosti čakajú obyvateľov krajiny lepšie časy.

Tom Hanks sa terčom fanúšikovských konšpiračných teórií stal už aj pred rokom. V marci minulého roka portál The Independent informoval o tom, že herec aj so svojou manželkou Ritou Wilson musí ostať v izolácii po tom, čo sa obaja nakazili koronavírusom. V tej istej filmovej scéne, ktorú sme spomenuli vyššie, herec komentoval, že ak na neho fanúšikovia niekde natrafia, majú ho nechať na pokoji.

Fanúšikovia si myslia, že tým tvorcovia Simpsonovcov predpovedali, že Tom Hanks sa nakazí koronavírusom a bude musieť ostať v karanténe. Ďalší fanúšikovia zas prostredníctvom Twitteru vyjadrili názor, že Simpsonovci predpovedali nielen hercovo ochorenie, ale aj celý koronavírus a následný lockdown.