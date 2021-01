Predpoveď Simpsonovcov sa opäť naplnila. Predvídali, že viceprezidentkou USA sa stane Kamala Harris

Túto otázku si fanúšikovia zrejme nekladú prvýkrát. Už niekoľkokrát sa stalo, že Simpsonovci takpovediac predvídali budúcnosť. V tomto prípade sa zdá, že vopred vedeli, že na miesto americkej viceprezidentky nastúpi Kamala Harris.

Bola to náhoda alebo zámer?

Zdá sa, že pri každej významnejšej udalosti fanúšikovia dokážu nájsť v Simpsonovcoch niečo, vďaka čomu nadobudnú dojem, že jeho tvorcovia dokážu predvídať budúcnosť. Len nedávno sme vás informovali o tom, že ikonický seriál predvídal vpád do Kapitolu a rok 2021 podľa Simpsonovcov nebude práve najpokojnejší. Ako píše portál LAD Bible, tentokrát mali predpovedať, že americkou viceprezidentkou sa stane Kamala Harris.

Je však otázne, či ide naozaj o predpoveď alebo fanúšikovia jednoducho vidia to, čo vidieť chcú. V tomto prípade si podobnosť všimli v epizóde s názvom Bart to the Future, ktorá bola odvysielaná ešte v roku 2000. V rámci tejto epizódy sa Lisa stala prvou ženskou prezidentkou Spojených štátov amerických. Nie je to teda celkom presná „predpoveď“, fanúšikov však zaujalo Lisino oblečenie. Nápadne sa totiž podobá na outfit, ktorý si zvolila nová viceprezidentka Kamala Harris, podobné fialové sako, náušnice i náhrdelník.

Čo ešte Simpsonovci prinesú?

Porovnanie prezidentky Lisy s viceprezidentkou Kamalou na sociálnych sieťach okamžite vyvolalo búrlivé diskusie a množstvo otázok. Mnohí sa pýtajú, či išlo naozaj o náhodu alebo má nová viceprezidentka Simpsonovcov rada a pre takýto outfit sa rozhodla zámerne.

Niektorí fanúšikovia pochybujú o tom, že naozaj ide o ďalšiu predpoveď z dielne Simpsonovcov. Iní zas poukazujú na fakt, že predpovedali aj Trumpov nástup na post prezidenta. Navyše, Lisa ako prezidentka okomentovala, že od Trumpa zdedila nemalé dlžoby a iné nepríjemnosti.

Jeden z tvorcov Simpsonovcov, Dan Greaney sa pre Hollywood Reporter vyjadril, že čo sa Trumpa týka, nemala to byť predpoveď, ale skôr varovanie. Dodal, že to mala byť posledná kvapka, ktorá by spôsobila, že sa Amerika dostane na úplné dno. Mal to byť varovný prst poukazujúci na to, že sa Amerika zbláznila.

V rozhovore pre The Guardian sa zas vyjadril Matt Groening, ktorý hovorí, že Trump mal byť úplnou absurditou, žartom, ktorý sa nikdy nemal naplniť. Nakoniec sa však tento vtip bizarným spôsobom stal realitou a fanúšikovia sú v napätí.

Čo všetko ešte Simpsonovci vedia? Trump napokon prezidentský post definitívne opustil. Rozhodol sa však bojkotovať inauguráciu nového prezidenta Bidena. V dejinách Ameriky sa tak doteraz stalo len štyrikrát, naposledy v roku 1869.