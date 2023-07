Simpsonovci opäť šokujú: Už v roku 1994 predpovedali mániu okolo Barbie, prekvapí vás, ako presne

Filmoví fanúšikovia a kiná po celom svete budú od dnes praskať vo švíkoch. Dôvodom sú premiéry dvoch najočakávanejších filmov tohto roka, a to komédie Barbie a životopisnej drámy Oppenheimer. Okolo oboch snímok sa vytvorila akási mánia už niekoľko týždňov dopredu, no a vyzerá to tak, že práve ošiaľ pri filme Barbie predpovedali aj Simpsonovci.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ošiaľ s filmom Barbie naberá na obrátkach. Ľudia sa do kín hrnú o čosi viac a niektorí dokonca neváhajú a na filmové predstavenie volia najmä ružové outfity. Novinka z režisérskej dielne Grety Gerwig v hlavných úlohách s Margot Robbie a Ryanom Gosslingom bude nepochybne trhať rekordy návštevnosti aj na Slovensku a zarobí nemalú sumu. A to ešte nehovoríme o tom, aké ďalšie mánie môže Barbie spustiť. Zrejme ale nikoho neprekvapí, že svet sa na to mohol dopredu pripraviť vďaka Simpsonovcom (The Simpsons), ktorí, ako píše web Unilad, celú mániu predpovedali ešte v roku 1994!

Simpsonovci to vedeli už v roku 1994

Hystériu tohto roka totiž podľa fanúšikov žltej rodinky zo Springfieldu nápadne pripomína epizóda Simpsonovcov z roku 1994 s názvom Lisa vs. Malibu Stacy. V predmetnej epizóde sa tvorcovia zamerali na stereotypy a feminizmus, čo sú témy, ktoré spracúva aj film režisérky Gerwig.

V jednej scéne totiž moderátor Kent Brockerman rozpráva o Lisinej kampani, v ktorej požadovala, aby tvorcovia Malibu Stacey, teda akejsi verzie Barbie, vytvorili pre dievčatá lepšiu bábiku. Takú, ktorá bude pre malé dievčatká lepším vzorom a nebude vytvárať škodlivé rodové stereotypy. Malibu Stacey totiž po potiahnutí za motúzik rozprávala frázy ako „Matematika je ťažká“ či „Nepýtaj sa ma, som len dievča“, čo sa Lise, pochopiteľne, nepáčilo.

Zašla teda za tvorkyňou bábiky a požiadala ju, aby vytvorila feministickejšiu hračku s názvom Lisa Lionheart. To sa napokon aj stane a z bábiky je na trhu v Simpsonovcoch veľký hit.

If Barbie really is a feminist movie it’s probably gonna be the plot of that one simpsons episode pic.twitter.com/tsKuxC12ii — Kenneth Sean Carson (@thughunterbiden) July 19, 2023

Niečo obdobné je možné sledovať aj v novom celovečernom filme Barbie, ktorý je taktiež o stereotypoch. Jeden fanúšik dokonca na Twitteri uviedol, že „ak je Barbie skutočne feministický film, pravdepodobne to bude zápletka tej jednej epizódy Simpsonovcov“.