Škandál tehotnej Barbie, či záhadná babička: Skryté detaily, ktoré ste vo filme prehliadli, alebo o nich vôbec netušili

Film Barbie pritiahol divákov pred strieborné plátna a zaplnil kiná. Už za prvý víkend zarobil poriadny balík, čo je toho jasným dôkazom. Ak ste od neho čakali rozprávkový ružový príbeh, pravdepodobne ste zostali zaskočení. Otvoril totiž viacero dôležitých tém a odkazoval aj na udalosti, ktoré sa skutočne odohrali, aj keď možno o tom ani neviete. Vybrali sme niekoľko skrytých detailov, ktoré vám pri sledovaní možno ušli, alebo majú väčší význam, než ste im prikladali.

Záhadná babička

Keď sa Barbie v reálnom svete vo firme Mattel dostala do problémov, poradila jej záhadná babička, o ktorej sme viac nevedeli. Až do konca snímky, kedy sa ukázalo, kým naozaj bola. Predstavila sa ako Ruth Handler a odznelo aj niekoľko detailov, ktoré vychádzali z reality. Napríklad, že vynašla Barbie pre svoju dcéru, ktorá sa volala Barbara. Táto ikonická bábika teda nesie meno práve po nej. Ruth, spoločne s manželom, založila Mattel v roku 1945 a za spoločnosťou stála až do roku 1978, kedy odstúpila po obvinení z falšovania finančných dokumentov. Čo, mimochodom, vo filme tiež zaznie.

Ako vznikla Barbie?

Ruth sa pri vynájdení Barbie inšpirovala na dovolenke vo Švajčiarsku v roku 1956, vysvetlila v minulosti pre BBC. Keď prechádzala s dcérou okolo obchodu s hračkami, vo výklade ju zaujali bábiky, ktoré boli iné, než s akými sa deti bežne hrali. Neprezentovali bábätko, ale dospelé ženy, na čo upozornil film hneď v úvode. Navyše boli oblečené v štýlovom lyžiarskom outfite. Barbara ale chcela oblečenie na svojej bábike meniť, no keď sa opýtali na to, či je možné k jednej bábike dokúpiť rôzne kusy oblečenia, nestretli sa s pochopením. Ruth vzala situáciu do vlastných rúk a do niekoľkých rokov bola na svete bábika aj s celým šatníkom, vysvetľuje PBS. A nemenili sa iba šaty Barbie, ale, ako vieme, aj jej povolania.

Pravda o vyčnievajúcom Allanovi

V úvode snímky sa z každej strany ozývajú pozdravy „ahoj, Barbie“ a „ahoj, Ken“. Až zrazu začujeme „ahoj, Allan“. Prečo táto postava vyčnieva spomedzi ostatných a ako vznikla?

Bábika Allan bola stvorená ako kamarát Kena a podľa magazínu Time bola uvedená na trh ešte v roku 1964. Mala slúžiť ako Kenova podpora a stala sa dokonca svedkom na svadbe Barbie a Kena. Snažili sa ho predať aj sloganom, že mu sedí všetko Kenovo oblečenie. Allan ale nepatril medzi najobľúbenejšie postavy. No vo filme je neprehliadnuteľný.

Kontroverzia s tehotnou Barbie