Nikto netuší, kto je Allan z filmového hitu Barbie: Táto postava nie je vôbec náhodná, toto o nej musíte vedieť

Ak ste už boli nedočkaví a novú snímku Barbie stihli vidieť, s veľkou pravdepodobnosťou vám pri sledovaní skrsla v hlave jedna otázka: kto, sakra, je Allan? Postavy Barbie a Kena totiž každý veľmi dobre pozná. No v Barbielande sa okrem množstva Barbie a Kenov objavila aj jedna iná postava, Allan. Pozrite sa, kto to vlastne je.

V úvode snímky sa z každej strany ozývajú pozdravy „ahoj, Barbie“ a „ahoj, Ken“. Až zrazu započujeme „ahoj, Allan“. Prečo táto postava vyčnieva spomedzi ostatných a ako vznikla?

Allan bol stvorený ako kamarát Kena a podľa magazínu Time uvedenž na trh ešte v roku 1964. Mal slúžiť ako Kenova podpora a stal sa dokonca svedkom na svadbe Barbie a Kena. Snažili sa ho predať so sloganom, že mu sedí všetko Kenovo oblečenie. Allan síce nepatril medzi najobľúbenejšie postavy vo svete Barbie, no vo filme je neprehliadnuteľný.

Allan prešiel veľkou zmenou

Túto postavu v novej snímke Grety Gerwig stvárnil herec Michael Cera, ktorý ju v rozhovore pre Screen Rant bližšie charakterizoval. Vysvetlil, že zo scenára mu vyplývalo, že je Kenom posadnutý, možno až do neho zamilovaný. „Páčilo sa mi, že chcel pre Kena len to najlepšie, aj keď to znamenalo, že nebude v jeho blízkosti,“ opísal Cera. Po dopozeraní filmu je všetkým zrejmé, že Ken má oči iba pre Barbie, takže medzi touto dvojicou nič romantické nehrozilo.

Vráťme sa však späť do sveta Barbie. Po prvej verzii Allana bola ďalšia uvedená v roku 1965, no najväčšie prekvapenie prišlo v roku 1991. Zmenilo sa totiž jeho meno z Allan na Alan a dokonca sa oženil. Konkrétne s kamarátkou Barbie, Midge, ktorá vyšla aj v podobe tehotnej Barbie. Na čo narážali aj v samotnej snímke a svojho času spôsobila veľkú kontroverziu.