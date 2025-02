Simona Krainová odhodila šaty a šokovala odvážnym záberom. Fanúšikovia hneď zareagovali, chvály sprevádzala aj kritika

Simona Krainová, ktorá si roky udržiava titul jednej z najkrajších žien v česko-slovenskom šoubiznise, opäť rozdelila verejnosť. Na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu, na ktorej odhodila všetky zábrany – a rovnako aj oblečenie. Zatiaľ čo priaznivci ospevujú jej odvahu a dokonalú postavu, kritici v tom majú jasno – podľa nich prekročila hranicu vkusu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Simona Krainová nikdy nepatrila k hanblivým ženám. Svoju postavu si udržiava v skvelej forme a pravidelne sa o pohľad na ňu delí so svojimi fanúšikmi. Tentoraz sa rozhodla posunúť hranice opäť o krok ďalej – na najnovšej fotografii, ktorú uverejnila na Instagrame, si „obliekla“ len svoje sebavedomie a znovu všetkým ukázala, že vek je len číslo.

View this post on Instagram A post shared by simonakrainova (@simonakrainova)

Fanúšikovia v tom majú jasno

Komentáre pod jej príspevkom hovoria za všetko. Kým jedni ju velebia za to, že vo svojom veku schová do vrecka o dosť mladšie ženy, iní poukazujú na to, že v poslednej dobe sa odhaľuje až príliš často. „Ste top žena, ale mám pocit, že v poslednej dobe už to nie je ono, ukazujete dosť nahotu a to nie ste vy, Simonka,“ reagovala jedna zo sledovateľov obľúbenej modelky pod príspevkom. „Už neviete, akú fotku dať, aby ste vyzerali zaujímoavo, bože,“ obul sa do nej ďalší neprajník. „Stále to isté,“ všimol si ďalší iný sledovateľ.

Jedno je isté – Krainová si z kritiky vrásky nerobí a naďalej pokračuje v tom, čo uzná za vhodné. Ak si chce užívať svoje telo a ukazovať ho celému svetu, pravdepodobne ju žiadne negatívne komentáre nezastavia. Naopak, zdá sa, že si výzvy užíva – a čím viac sa o nej hovorí, tým viac naberá na popularite.

View this post on Instagram A post shared by simonakrainova (@simonakrainova)

No negatívne komentáre sú vyvážene aj tými pozitívnymi. „Krásna a sexi žena, ktorá má úroveň. Rada ťa sledujem, veľmi sympatická osobnosť,“ nešetrí chválou na adresu Simony jej obdivovateľka a pridáva sa aj ďalšia: „To je teda sila. Keď sa spoja gény s drinou a radosťou zo života.“ Simona vie, že za ňou stoja tisícky obdivovateľov, ktorý jej píšu pod príspevky hotové ódy. „Krásne sexi. Všetko ako má byť. Simonka ste dôkazom toho, že v každom veku vie byť žena sexi. Nič nie je dôležité, len sa mať rada a starať sa o seba. Závistlivé ženy povedia, že sa to už vo vašom veku nepatrí. Ja tvrdím, že najsexi a najspokojnejšia žena je tá, ktorá je milovaná,“ obhajuje Simonu pred neprajníkmi jedna zo sledujúcich.

