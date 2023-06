Sheldonovo typické klopanie na dvere v Teórii veľkého tresku ani nemalo byť. Vzniklo len vďaka náhode

Postava Sheldona Coopera mala viacero čŕt, ktoré sa pre ňu stali typickými. Ako napríklad používanie slovnej hračky „bazinga“ alebo trojité zaklopanie na dvere. Práve tento jeho zvyk bol vysvetlený v knihe The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series autorky Jessicy Radloff. Ako upozornil portál Screen Rant, ukázalo sa, že pôvodne sa v scenári nenachádzal, čo znamenalo, že v sitkome ani nemal byť.

„Penny, Penny, Penny,“— vybavili ste si pri čítaní tohto textu tri klopania na dvere? Ak áno, verte, že v tom nie ste sami.

Sheldon, ktorého stvárnil herec Jim Parsons, mal viacero zvláštnych zvykov, ktoré si aj dnes fanúšikovia s touto postavou jednoducho spoja.

A jedným z nich je aj spomínané klopanie na trikrát. Veď si len spomeňte na scénu, kedy Penny otvorila dvere skôr a šokovaný hrdina musel napriek tomu svoj rituál s klopaním dokončiť.

Klopanie vzniklo len náhodou

Ak ste si náhodou hovorili, že ide o zaujímavý detail, ktorý dotvoril charakter tejto postavy, mali by ste vedieť, že sa pôvodne v scenári nenachádzal. Scenárista a producent Lee Aronsohn priznal, že tento nápad dostal až pri nakrúcaní.

Keď Sheldon pri natáčaní zaklopal na dvere úplne obyčajne, napadlo mu, čo tak to urobiť inak. A práve vtedy si vyskúšali tento nevšedný detail. A ako už asi tušíte, ujal sa natoľko, až sa stal bežnou črtou Sheldona, ktorá navyše dokresľovala jeho obsedantno-kompulzívne správanie.