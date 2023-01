Sheldon prestal používať slovo Bazinga v Teórii veľkého tresku z jedného dôvodu. Možno ste si ho ani neuvedomili

Snáď každý fanúšik sitkomu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) si okamžite spojí slovo „Bazinga“ s postavou Sheldona Coopera. Ak patríte medzi nich, všimli ste si, že ho v istom momente prestal používať? Ako uvádza Screen Rant, podľa producenta Stevea Hollanda to malo svoj dôvod.

Bazingu používal Sheldon Cooper v prípade, že sa snažil použiť iróniu alebo jednoducho zažartovať svojím svojským humorom. Napriek tomu, že sa pre neho stalo typickým, scenáristi ho v jeho replikách obmedzili.

Bazinga zosmiešňovala

Podľa Stevea Hollanda nešlo o náhodu, ale dôvodom bolo, že sa používala na zosmiešňovanie niekoho alebo niečoho, a preto jej používanie začali považovať za nevhodné.

„Mali sme pocit, že sa Bazinga stáva hláškou s nie najlepším zmyslom, a tak sme ju takmer úplne vyradili,“ vysvetlil. Opísal, že po štvrtej alebo piatej sérii ju už Sheldon skoro nepoužíval. Holland však dodal, že sa napriek tomu stala jedným zo znakov, ktoré sú pre seriál typické.

Slovo sex nikdy nevyslovil

Od odvysielania poslednej časti sitkomu už ubehol nejaký čas, niektoré veci divákom stále vŕtajú v hlavách. Napríklad viete, prečo Sheldon nikdy nevyslovil slovo „sex“?

Odpoveď na túto otázku priniesol spin-off s názvom Malý Sheldon (Young Sheldon). V jednej z epizód sa Mary, Shledonova matka, rozhodne jemu a jeho sestre-dvojičke porozprávať o sexe. Samozrejme, Missy, Sheldonova sestra, je z celej témy mierne nesvoja a celé to vyeskaluje tým, že samotné slovo „sex“, je v dome Cooperovcov zakázané.

Malému géniovi Sheldonovi to ale nedalo a nad sexom premýšľal aj naďalej. Uvedomí si, že samotný pojem „sex“ má veľmi negatívnu konotáciu, keďže už len zmienka o ňom v bežnom rozhovore sa zvrtne na nepríjemnú situáciu. V snahe vymyslieť spôsob, ako o sexe hovoriť bez akýchkoľvek okolkov a hanby, sa pokúša nájsť iné, no vhodnejšie pomenovanie.

Také, ktoré podobné nepríjemné reakcie nevyvolá. Chvíľu uvažoval o používaní slova „smilniť“, no to mu prišlo príliš odsudzujúce. Napokon ale v slovníku našiel práve pojem „koitus“, ktoré Sheldon považuje za tak nevýrazné a odborné, že nie je možné, aby niekoho urazilo. Do konca života tak už slovo „sex“ Sheldon nevysloví, za čo môže práve jeho rozhovor s matkou na túto tému.