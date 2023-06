Zúfalej Rose dali strašný plat, nechcela byť v Dva a pol chlapa už od 1. série, donútili ju. Herečka vracala pre svoj výzor

Medzi obľúbené postavy z Dva a pol chlapa patrí okrem Charlieho v prevedení Charlieho Sheena či Jaka, ktorého stvárnil Angus T. Jones, aj Rose. Život jej vdýchla herečka Melanie Lynskey, ktorú si dodnes množstvo divákov spája predovšetkým s touto postavou (aj keď ich má na svojom konte oveľa viac). Čo už možno nie je tak známe, je fakt, že zo sitkomu chcela odísť v podstate hneď na začiatku.

Zúfalo chcela z Dva a pol chlapa odísť

Odchod Charlieho Sheena zo sitkomu Dva a pol chlapa sa nezaobišiel bez škandálov, v podstate ako aj jeho súkromný život. Ako určite viete, nahradil ho herec Ashton Kutcher po tom, ako mal za sebou hospitalizáciu v nemocnici pre problémy s drogami a alkoholom a následne putoval do odvykacieho zariadenia. Dôvodom boli nezhody s tvorcami vrátane producenta Chucka Lorreho.

Opustiť seriál bez rozruchu sa nepodarilo ani Angusovi T. Jonesovi, ktorý v podstate vyrastal pred zrakmi divákov ako malý Jake, teda syn Charlieho brata Alana. Celé to začalo, keď objavil cirkev Adventistov siedmeho dňa a zverejnením kontroverzného rozhovoru, ktorý herec poskytol pre kresťanskú organizáciu Forerunner Christian Church. Poprosil v ňom divákov sitkomu, aby ho prestali pozerať. Prečo? Vysvetlil, že to, čo učí Biblia, je s ním v rozpore. Skončilo to tak, že dve série Dva a pol chlapa pokračovali bez neho.

Presuňme sa ale k samotnej Melanie Lynskey, ktorá síce bola jeho súčasťou od začiatku do konca, to čo sa dialo v zákulisí, však také ružové nebolo. Zašlo to až tak ďaleko, že bola zúfalá z toho, ako veľmi chcela z Dva a pol chlapa odísť.

Bojovala s poruchami príjmu potravy

Lynskey pochádza z Nového Zélandu a na svojom konte má bohatú hereckú filmovú a televíznu kariéru, s ktorou začala ešte ako tínedžerka. Zahrala si hlavnú úlohu v snímke Nebeské stvorenia (Heavenly Creatures) z dielne Petra Jacksona a po boku Kate Winslet.

V rozhovore pre Vulture sa zdôverila s tým, že už od 12 rokov sa u nej začali prejavovať problémy s jedlom spojené s výzorom. Keď videla v časopisoch fotografie veľmi chudých dievčat, nabrala mylnú predstavu o tom, že aj ona musí mať medzeru medzi stehnami presne ako ony. Držala drastické diéty a za deň nemohla prijať viac ako 800 kalórií. Ak túto hranicu prekročila, nasledovalo vracanie, zdôverila sa herečka na margo svojich porúch príjmu potravy.

Priznala aj, že ju chceli obsadzovať do úloh dievčat, ktoré sú „pri sebe“, napriek tomu, že nosila konfekčnú veľkosť M. Upozornila, aké je to toxické a aký negatívny signál to vysiela divákom pred obrazovkami.

V Dva a pol chlapa jej dali najnižší plat