Šéfka EK lieta súkromným lietadlom aj z Viedne do Bratislavy. Bojovníčka za klimatickú zmenu tak čelí vlne kritiky

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová čelí kritike za to, že pri svojich 34 oficiálnych cestách mimo Bruselu použila až 18-krát súkromné lietadlo.

Najviac kritizovanou je v tejto súvislosti jej návšteva v Bratislave z 21. júna toto roku, kam priletela z viedenského letiska vzdialeného len 50 kilometrov. Uviedol to vo štvrtok bruselský denník The Brussels Times s odkazom na tohtotýždňový článok britských novín The Telegraph, ktorý v posledných dňoch prebrali viaceré európske médiá.

Na summite v Glasgowe vyhlasovala, že ľudstvo musí vynaložiť všetku snahu na obmedzenie globálneho otepľovania

Článok bol zverejnený na úvod prebiehajúceho kľúčového klimatického summitu OSN v Glasgowe (COP26). Von der Leyenová na podujatí vyhlásila, že ľudstvo by malo vynaložiť všetku svoju snahu na obmedzenie globálneho otepľovania na maximálne 1,5 °C oproti stavu z predindustriálnej éry.

Britský denník pripomenul, že šéfka exekutívy EÚ na viac ako polovicu svojich oficiálnych ciest využila súkromné lietadlo, konkrétne na 18 z celkovo 34, ktoré podnikla od svojho nástupu do funkcie v decembri 2019. Týmto spôsobom sa z Bruselu presúvala aj na krátke vzdialenosti, napríklad do Paríža či Londýna, alebo z Viedne do Bratislavy.

Let do Bratislavy, ktorý zmienili britské noviny, bol súčasťou pracovnej návštevy Von der Leyenovej po členských krajinách EÚ. V pondelok 21. júna priletela do Viedne, kde počas stretnutia s najvyššími predstaviteľmi Rakúska oznámila schválenie tamojšieho národného plánu obnovy.

O niekoľko hodín na to – taktiež s oznamom o schválení plánu obnovy a v sprievode eurokomisára Maroša Šefčoviča – priletela do Bratislavy, kde absolvovala stretnutia s predsedom vlády Eduardom Hegerom, prezidentkou Zuzanou Čaputovou a šéfom parlamentu Borisom Kollárom.

Z Bratislavy sa následne súkromným lietadlom premiestnila do Rigy, kde sa na druhý deň s najvyššími predstaviteľmi Lotyšska.

The Brussels Times v tejto súvislosti citoval hovorcu Európskej komisie, podľa ktorého podobné zahraničné cesty nie sú uskutočniteľné bežnými komerčnými letmi. “Letecké taxi” podľa neho šéfka EK využíva iba vtedy, keď sa musí presúvať na rôzne miesta a má veľmi “nabitý” program.

Na prebiehajúci klimatický tiež mnohí svetoví lídri pricestovali súkromnými lietadlami. Niektorí z účastníkov COP26 si ale zvolili “šetrnejší” spôsob dopravy, napríklad vlakové spojenie.

The Brussels Times v tejto súvislosti pripomenul štúdiu poprednej európskej neziskovej organizácie bojujúcej za čistejší spôsob dopravy Transport & Environment (T&E), ktorá v máji tohto roku upozornila, že jedno súkromné lietadlo môže za hodinu vyprodukovať až dve tony CO2. Priemerný človek žijúci v EÚ pritom za celý rok vyprodukuje okolo 8,2 tony ekvivalentu CO2.