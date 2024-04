Šéf financií Kamenický vysvetlil, ako to bude s peniazmi v 2. pilieri: Nevylúčil, že ho vláda naozaj otvorí

Robert Fico vo svojich vyjadreniach naznačil, že veľké štátne investičné projekty by mohli byť financované z prostriedkov druhého piliera alebo zo súkromných vkladov občanov v bankách. Okamžite sa strhla vlna kritiky a obáv.

Ako dnes v relácii O 5 minút 12 uviedol minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru, sú isté kroky, ktorými by vláda mohla získať peniaze na projekty. „Bavíme sa o tom, že by štát vydal štátne dlhopisy pre ľudí,“ povedal v RTVS. Podľa šéfa rezortu by to bolo dobrovoľné a ľudia by si ich mohli kúpiť.

Štát by vraj vedel dať lepší úrok ako sú na bežných účtoch. Peniaze Slovákov by využili aj na stavbu nájomných bytov, rovnako aj ciest či mostov. Kamenický nevylúčil, že vláda otvorí 2. pilier. Minister práce Tomáš však v TA3 v podobnom čase tvrdil niečo iné.

Minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (HLAS – SD) ako aj Ministerstvo financií SR nepripravujú v súčasnosti žiadne zmeny týkajúce sa druhého dôchodkového piliera. Ako uviedol v relácii V politike televízie TA3, chce apelovať na výroky opozície, že vraj vláda SR ide ukradnúť ľuďom peniaze na dôchodky. „Pán Gröhling ľudí presviedča, že vláda ide ukradnúť peniaze z druhého piliera a ženú ľudí na protesty. Ministerstvo práce ani ministerstvo financií nepripravujú v súčasnosti žiadne zmeny týkajúce sa druhého piliera. Momentálne je tam 15 miliárd eur a na tie nemôže nikto siahnuť a ani nikto ich ukradnúť. Druhý pilier je predsa ústavou chránený a nie je možné ho zrušiť,“ uviedol Tomáš a doplnil, že druhý pilier je súčasťou trojplierovosti dôchodkového systému.

Líder a poslanec strany Sloboda a solidarita Branislav Gröhling sa vyjadril, že reálne chce vláda dať peniaze z druhého piliera do diaľnic a určiť kde sa budú investovať. „Mohli ste zvýšiť odvod do druhého piliera, ale vy ste ho znížili. Prečo nekonsolidujete iným spôsobom? Celý 13. dôchodok predsa ide na dlh a ďalej zadlžujete Slovensko a ich občanov,“ uviedol Gröhling.

Podľa Erika Tomáša premiér Robert Fico iba naznačil legitímnu tému, či neinvestovať peniaze z druhého piliera napríklad aj do výstavby diaľnic. „Ide o tému, kedy by si štát mohol požičať od ľudí s ich súhlasom a investuje ich a s primeraným výnosom potom vráti. Štát nemôže ľuďom zobrať tých 15 miliárd eur. O tomto modele pritom už uvažovala aj vláda Igora Matoviča,“ doplnil Tomáš.