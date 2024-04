Do parlamentu by sa dostala aj Republika. Najnovší prieskum preferencií ukázal, že najsilnejší je stále Smer

Prieskum preferencií podľa agentúry Focus ukazuje, že najsilnejšou stranou je stále Smer s 21,1 percentami, no oproti marcu mierne klesol. Prieskum vyšiel v relácii Na telo, výsledky zverejnili TV Noviny.

Na druhom mieste sa umiestnilo Progresívne Slovensko s 19,7 percentami a na treťom mieste je strana Hlas s 18 percentami. Vyzerá to tak, že práve strane Hlas preferencie stúpli a to aj napriek tomu, že Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby a vzdal sa postu predsedu NRSR a nie je už ani poslancom.

Nasleduje strana SaS so siedmimi percentami. KDH by sa do parlamentu dostalo so 6,9 percentami hlasov. Do NRSR by sa dostala aj strana Republika s 5,5 percentami a aj strana SNS s 5,3 percentami. Nasleduje koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí, pričom by sa do parlamentu nedostali, lebo z potrebných 7 % by dostali len 5,2.

Do parlamentu by sa nedostali ani strany Aliancia (4,5 percenta), Demokrati (3,5 percenta), Sme rodina (2,3 percenta) či Kotlebovci-ĽSNS (0,9 percenta).

Na základe prieskumu by Smer-SD v parlamente získal 38 kresiel, PS 36 a Hlas-SD 33. S 12 poslancami by v NR SR boli SaS aj KDH. Republika by získala 10 mandátov a SNS by mala deväť kresiel. Prieskum sa realizoval od 17. do 24. apríla na vzorke 1017 respondentov.